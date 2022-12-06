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Международные резервы Украины превысили довоенный уровень: что этому способствовало

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 23:59
Международные резервы Украины превысили довоенный уровень: что этому способствовало Фото: международные резервы НБУ превысили довоенный уровень (freepik.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Международные резервы Украины превысили довоенный уровень и достигли почти 28 млрд долларов, что позволяет правительству выполнять суверенные обязательства и проводить текущие операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Как сообщили на сайте Нацбанка, по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины составили 27 951,4 млн долларов. Этот уровень выше, чем в начале полномасштабной войны России против Украины: на утро 24 февраля резервы составляли 27 422,2 млн долларов. Среди основных факторов, способствовавших такому росту - помощь партнеров и экспорт агропродукции.

В целом в ноябре динамику международных резервов определяли следующие факторы:

  • операции по управлению государственным долгом;
  • операции Национального банка на межбанковском валютном рынке;
  • переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

По данным регулятора, в ноябре резервы выросли на 10,7% благодаря стабильным поступлениям международной помощи на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте. Так, на валютные счета правительства в НБУ поступило 4616,9 млн долларов. Из них: 2,5 млн долларов - от ЕС, 1,5 млн долларов - от США через трастовый фонд Всемирного банка, более 517 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, 69 млн долларов - от международных кредиторов. В то же время, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 605 млн долларов.

Устойчивые валютные поступления со стороны экспортеров, прежде всего агропромышленного комплекса, позволили Нацбанку второй месяц подряд уменьшать интервенции по продаже валюты. НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке 1 632,7 млн долларов и выкупил в резервы 63,9 млн долларов. То есть чистая продажа валюты Нацбанком в ноябре уменьшилась до 1 568,8 млн долларов.

Кроме того, на объемы резервов повлияла переоценка финансовых инструментов, стоимость которых в прошлом месяце выросла на 380,7 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в НБУ.

Не так давно РБК-Украина сообщало, что НБУ обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

Кроме того, мы писали об основных источниках рисков в финансовом секторе Украины, которые за последние полгода почти не изменились.

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Национальный банк Украины
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