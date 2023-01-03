НБУ назвал сумму, поступившую за год на спецсчета для обороны и гуманитарной помощи

В 2022 году со спецсчетов, открытых Национальным банком Украины, на нужды обороны перечислено более 22,3 млрд грн, для оказания гуманитарной помощи - более 920 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, на спецсчет, который НБУ открыл для поддержки обороны 24 февраля 2022 года, в прошлом году поступило более 23,5 млрд грн в эквиваленте, в том числе в декабре - более 1 млрд грн. По состоянию на 2 января 2023 года остаток средств на спецсчете составляет более 1,1 млрд грн.

Перечислить средства на нужды обороны можно по ссылке.

На счет Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей 1 марта 2022 года, в прошлом году поступило более 920 млн грн в эквиваленте, в том числе в декабре - более 98 млн грн. По состоянию на 2 января 2023 года остаток средств на счете составляет более 74 млн грн.

Помочь гражданам, пострадавшим от войны, можно по ссылке.