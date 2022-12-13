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У международных партнеров нет конкретной информации, когда россияне покинут ЗАЭС, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

У международных партнеров Украины нет конкретной информации о намерениях РФ вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции, до сих пор продолжаются переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

"Что касается освобождения Запорожской атомной станции. Пока конкретики у наших партнеров, к сожалению, нет. Россияне пока чрезвычайно сложно относятся к этому объекту, и мы понимаем, что должны, как и всю нашу землю, освобождать все наши объекты , все наши города", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что и французская сторона, и МАГАТЭ продолжают переговоры по выводу российских войск из ЗАЭС.

Премьер-министр напомнил, что на Запорожской АЭС работает наблюдательная техническая миссия МАГАТЭ, а в ближайшее время такие миссии будут на всех украинских АЭС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина с Международным агентством по атомной энергии двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Также ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что захваченную украинскую Запорожскую атомную электростанцию не собираются выводить из-под контроля России, и якобы они могут обеспечить ядерную безопасность АЭС.

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Запорожская АЭСДенис Шмыгаль