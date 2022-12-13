Міжнародні партнери не мають конкретної інформації, коли росіяни залишать ЗАЕС, - Шмигаль

У міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції, досі тривають переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

"Стосовно звільнення Запорізької атомної станції. Поки що конкретики у наших партнерів, на жаль, немає. Росіяни поки що надзвичайно складно відносяться до цього об'єкта, і ми розуміємо, що маємо, як і всю нашу землю, звільняти всі наші об'єкти, усі наші міста", - сказав Шмигаль.

Він додав, що і французька сторона, і МАГАТЕ продовжують переговори щодо виведення російських військ із ЗАЕС.

Також прем'єр-міністр нагадав, що на Запорізькій АЕС працює спостережна технічна місія МАГАТЕ, а найближчим часом такі місії будуть на всіх українських АЕС.