Международные организации не участвуют в обменах пленными. В ГУР назвали причину

Он отметил, что Красный крест не допускается страной-агрессором к проверке условий содержания наших военнопленных.

"Россия нарушает элементарные требования Женевских конвенций и Международного права. В частности, она не предоставляет информации о местах пребывания пленных. Международный комитет Красного креста пытается часто активно участвовать в этих процессах, но без согласия так называемой Российской Федерации это вряд ли возможно", - объясняет Юсов.

Поэтому, по его словам, поэтому Украина в большинстве своем самостоятельно и в двустороннем порядке решать вопросы обменов.

"Это сложно, потому что Женевские конвенции, во-первых, напрямую не предусматривают и не требуют обменов до завершения войны, а с другой стороны - мы имеем дело с противником, который манипулирует и по своему усмотрению трактует эти конвенции", - добавляет Юсов.

Напомним, вчера, 16 февраля, состоялся новый крупный обмен пленными между Украиной и Россией. Домой удалось вернуть 100 украинских защитников и одного гражданского.

Также мы писали о том, что россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными.

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