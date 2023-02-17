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Международные организации не участвуют в обменах пленными. В ГУР назвали причину

Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

Российская сторона не допускает участия международных организаций в обменах пленными. Поэтому эти вопросы решаются в двустороннем порядке только между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что Красный крест не допускается страной-агрессором к проверке условий содержания наших военнопленных.

"Россия нарушает элементарные требования Женевских конвенций и Международного права. В частности, она не предоставляет информации о местах пребывания пленных. Международный комитет Красного креста пытается часто активно участвовать в этих процессах, но без согласия так называемой Российской Федерации это вряд ли возможно", - объясняет Юсов.

Поэтому, по его словам, поэтому Украина в большинстве своем самостоятельно и в двустороннем порядке решать вопросы обменов.

"Это сложно, потому что Женевские конвенции, во-первых, напрямую не предусматривают и не требуют обменов до завершения войны, а с другой стороны - мы имеем дело с противником, который манипулирует и по своему усмотрению трактует эти конвенции", - добавляет Юсов.

Напомним, вчера, 16 февраля, состоялся новый крупный обмен пленными между Украиной и Россией. Домой удалось вернуть 100 украинских защитников и одного гражданского.

Также мы писали о том, что россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными.

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