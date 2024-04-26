Международные эксперты IAC ISHR нашли нарушения в деле Коломойского: что известно

В деле украинского олигарха Игоря Коломойского, который находится под стражей по подозрению в завладении средствами "ПриватБанка", есть нарушение сразу трех статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заключение экспертов мониторинговой миссии IAC ISHR.

Так, в мониторинговом заключении эксперты отмечают, что определением следственного судьи Шевченковского районного суда от 27.02.2024, начальника отдела обеспечения досудебного следствия СБУ было обязано безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойского, предоставить необходимое лечение, а при установлении значительного обеспечить транспортировку в медицинское учреждение, однако это решение не было выполнено.

По словам адвокатов, сотрудники следственного изолятора отказываются допускать врачей к Коломойскому без его нотариального согласия на проведение медицинского обследования, но и не пускают нотариуса для оформления согласия.

При этом лечащий врач бизнесмена на допросе отмечал, что у его подзащитного много диагнозов, в частности, критические сердечно-сосудистые проблемы, проблемы с поджелудочной железой, увеличенная почка и др., учитывая, что Коломойский нуждается в оказании медицинской помощи, в том числе вне пределами следственного изолятора.

"Неоказание надлежащей медицинской помощи может свидетельствовать о нарушении ст.3 ЕКПЧ, в соответствии с которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - говорится в заключении.

Кроме того, эксперты IAC ISHR усматривают в вышеизложенной ситуации не только возможное нарушение ст.3 ЕКПЧ, но и игнорирование и невыполнение решений национального суда, что является нарушением ст. 6 ЕКПЧ.

Также Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога на сто миллионов гривен до двух миллиардов триста миллионов гривен, что, по словам стороны защиты, все равно непомерная сумма для Коломойского. При применении непомерного размера залога можно констатировать нарушение ч.3 ст. 5 ЕКПЧ.

"Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR пришли к выводу о возможном нарушении статей 3,5,6 ЕКПЧ в данном уголовном производстве, учитывая неоказание надлежащей медицинской помощи Коломойскому И.В. и невыполнение определений национального суда. С учетом изложенного дело рекомендовано для дальнейшего", - говорится в заключении.

Отметим, ISHR (International society for human rights или Международное общество по правам человека) - некоммерческая и неправительственная организация, имеющая консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН, а также ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН.

Главный офис организации находится в Германии, однако представительства находятся в десятках стран мира, в том числе и в Украине. ISHR занимается также мониторингом судебных заседаний в Украине по поводу наличия или отсутствия нарушений прав человека.