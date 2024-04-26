Міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення в справі Коломойського: що відомо

В справі українського олігарха Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою в заволодінні коштами "ПриватБанку", є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок експертів моніторингової місії IAC ISHR.

Так, в моніторинговому висновку експерти зазначають, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 27.02.2024, начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ було зобов'язано невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойського, надати необхідне лікування, а при встановленні значного погіршення здоров’я забезпечити транспортування до медичного закладу, - проте це рішення не було виконано.

Зі слів адвокатів, співробітники слідчого ізолятора відмовляються допускати лікарів до Коломойського без його нотаріальної згоди на проведення медичного обстеження, але й не пускають нотаріуса для оформлення згоди.

При цьому лікуючий лікар бізнесмена на допиті зазначав, що у його підзахисного багато діагнозів, зокрема, критичні серцево-судинні проблеми, проблеми з підшлунковою залозою, збільшена нирка та ін., з огляду на що Коломойський потребує надання медичної допомоги, в тому числі поза межами слідчого ізолятора.

"Ненадання належної медичної допомоги може свідчити про порушення ст.3 ЄКПЛ, відповідно до якої нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню", - зазначено у висновку.

Крім того, експерти IAC ISHR вбачають у вищевикладеній ситуації не тільки можливе порушення ст.3 ЄКПЛ, а й ігнорування та невиконання рішень національного суду, що є порушенням ст. 6 ЄКПЛ.

Також Київський апеляційний суд зменшив розмір застави на сто мільйонів гривень до двох мільярдів триста мільйонів гривень, що, за словами сторони захисту, все одно є непомірною сумою для Коломойського. При застосуванні непомірного розміру застави можливо констатувати порушення ч.3 ст. 5 ЄКПЛ.

"Експерти моніторингової місії IAC ISHR дійшли висновку про можливе порушення статтей 3,5,6 ЄКПЛ у даному кримінальному провадженні, з огляду на ненадання належної медичної допомоги Коломойському І.В. та невиконанні ухвал національного суду. З урахуванням викладеного справа рекомендована для подальшого моніторингу", - йдеться у висновку.

Зазначимо, ISHR (International society for human rights або Міжнародне товариство з прав людини), - некомерційна та неурядова організація, яка має консультативний статус при Економічній і соціальній раді ООН, а також асоційований статус при Департаменті громадської інформації ООН.

Головний офіс організації знаходиться в Німеччині, проте представництва є в десятках країн світу, зокрема й в Україні. ISHR займається також моніторингом судових засідань в Україні на предмет наявності або відсутності порушень прав людини.