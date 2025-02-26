Международное право спит? Буданов раскритиковал реакцию мира на войну в Украине

Россия не прекратит попыток уничтожить Украину, поскольку без нее существование российской империи невозможно. В то же время международное право не смогло предотвратить военные преступления в центре Европы.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Он отметил, что в российском представлении для существования империи нужны три государства: Россия, Беларусь и Украина.
"Не хватает Украины - без этого существование российской империи невозможно. Поэтому она не остановится", - заявил начальник ГУР.
По словам Буданова, в Кремле понимают, что быстро достичь стратегической цели военным путем нереально.
"Я не буду говорить, что в России ничего не удается или что все у них плохо - это не так. Они движутся вперед, но это движение незначительное и недостаточное для быстрого достижения стратегической цели. Поэтому им нужна пауза: восстановить силы, сделать "работу над ошибками", дестабилизировать ситуацию в Украине. Тогда у них появится новое "окно возможностей" для достижения своих целей", - пояснил он.
Буданов подчеркнул, что международные институты не смогли предотвратить военные преступления в центре Европы.
"В центре Европы происходят страшные вещи. Миллионы людей вынужденно переселены, сотни тысяч страдают от войны. Замучены, ранены, убиты. Существуют концлагеря. Да, их не называют так - это просто "тюрьмы", но суть не меняется", - отметил он.
Буданов подчеркнул, что российские атаки ежедневно убивают гражданских, а военные - лишь незначительный процент среди жертв.
"Какие могут быть военные цели в детсаду или торговом центре? Три года продолжается полномасштабная война, 11 лет - российская агрессия. Так где международное право? Оно спит? Или, возможно, его и не существовало?", - заявил он.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США активизировались разговоры о возможном прекращении войны России против Украины.
На прошлой неделе Соединенные Штаты провели первый раунд переговоров в Саудовской Аравии, а в ближайшее время ожидается еще одна встреча.
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет прекращать боевые действия во время переговоров.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и его намерениям. По ее словам, мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая идет сейчас.
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