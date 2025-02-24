Мир в Украине может оказаться опаснее войны, - премьер Дании

Мирное соглашение может оказаться опаснее для Украины, чем продолжающаяся война. США создают "очень большую неопределенность", а Путину нельзя доверять.

"Я понимаю, что многие считают, что мирное решение или прекращение огня - это хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая идет сейчас" - сказал Фредериксен.

В то время как Соединенные Штаты и президент Дональд Трамп начали процесс, направленный на прекращение войны против Украины, Фредериксен заявила, что не доверяет Владимиру Путину и его намерениям.

"Я должна быть честной и сказать, что я не верю в Путина. Я не думаю, что он хочет мира в Украине", - заявила премьер-министр.

По ее словам, США создают "очень большую неопределенность" в отношении войны против Украины, НАТО и Европы.

"Я уже не чувствую такой уверенности в американцах, как раньше. Я никогда не предполагала, что можно подумать, что время с Трампом-2 будет таким же, как и с Трампом-1, но я думаю, что все были удивлены скоростью, с которой возникла неопределенность с американской стороны, и нам придется на это отреагировать", - сказала премьер-министр Дании.