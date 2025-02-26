Міжнародне право спить? Буданов розкритикував реакцію світу на війну в Україні

Росія не припинить спроб знищити Україну, оскільки без неї існування російської імперії неможливе. Водночас міжнародне право не змогло запобігти воєнним злочинам у центрі Європи.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.
Він наголосив, що в російському уявленні для існування імперії потрібні три держави: Росія, Білорусь та Україна.
"Не вистачає України - без цього існування російської імперії неможливе. Тому вона не зупиниться”, - заявив начальник ГУР.
За словами Буданова, у Кремлі розуміють, що швидко досягти стратегічної мети воєнним шляхом нереально.
"Я не казатиму, що в Росії нічого не вдається чи що все в них погано - це не так. Вони рухаються вперед, але цей рух незначний і недостатній для швидкого досягнення стратегічної мети. Тому їм потрібна пауза: відновити сили, зробити "роботу над помилками", дестабілізувати ситуацію в Україні. Тоді в них з’явиться нове "вікно можливостей" для досягнення своїх цілей", - пояснив він.
Буданов наголосив, що міжнародні інституції не змогли запобігти воєнним злочинам у центрі Європи.
"У центрі Європи відбуваються страшні речі. Мільйони людей вимушено переселені, сотні тисяч страждають від війни. Закатовані, поранені, вбиті. Існують концтабори. Так, їх не називають так - це просто "в’язниці", але суть не змінюється", - зазначив він.
Буданов підкреслив, що російські атаки щодня вбивають цивільних, а військові - лише незначний відсоток серед жертв.
"Які можуть бути військові цілі в дитсадку чи торгівельному центрі? Три роки триває повномасштабна війна, 11 років - російська агресія. То де міжнародне право? Воно спить? Чи, можливо, його й не існувало?", - заявив він.
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