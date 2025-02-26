Международное право спит? Буданов раскритиковал реакцию мира на войну в Украине

Россия не прекратит попыток уничтожить Украину, поскольку без нее существование российской империи невозможно. В то же время международное право не смогло предотвратить военные преступления в центре Европы.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР .

Он отметил, что в российском представлении для существования империи нужны три государства: Россия, Беларусь и Украина.

"Не хватает Украины - без этого существование российской империи невозможно. Поэтому она не остановится", - заявил начальник ГУР.

По словам Буданова, в Кремле понимают, что быстро достичь стратегической цели военным путем нереально.

"Я не буду говорить, что в России ничего не удается или что все у них плохо - это не так. Они движутся вперед, но это движение незначительное и недостаточное для быстрого достижения стратегической цели. Поэтому им нужна пауза: восстановить силы, сделать "работу над ошибками", дестабилизировать ситуацию в Украине. Тогда у них появится новое "окно возможностей" для достижения своих целей", - пояснил он.

Буданов подчеркнул, что международные институты не смогли предотвратить военные преступления в центре Европы.

"В центре Европы происходят страшные вещи. Миллионы людей вынужденно переселены, сотни тысяч страдают от войны. Замучены, ранены, убиты. Существуют концлагеря. Да, их не называют так - это просто "тюрьмы", но суть не меняется", - отметил он.

Буданов подчеркнул, что российские атаки ежедневно убивают гражданских, а военные - лишь незначительный процент среди жертв.

"Какие могут быть военные цели в детсаду или торговом центре? Три года продолжается полномасштабная война, 11 лет - российская агрессия. Так где международное право? Оно спит? Или, возможно, его и не существовало?", - заявил он.