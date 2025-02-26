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Міжнародне право спить? Буданов розкритикував реакцію світу на війну в Україні

Середа 26 лютого 2025 12:05
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Міжнародне право спить? Буданов розкритикував реакцію світу на війну в Україні Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Росія не припинить спроб знищити Україну, оскільки без неї існування російської імперії неможливе. Водночас міжнародне право не змогло запобігти воєнним злочинам у центрі Європи.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Він наголосив, що в російському уявленні для існування імперії потрібні три держави: Росія, Білорусь та Україна.

"Не вистачає України - без цього існування російської імперії неможливе. Тому вона не зупиниться”, - заявив начальник ГУР.

За словами Буданова, у Кремлі розуміють, що швидко досягти стратегічної мети воєнним шляхом нереально.

"Я не казатиму, що в Росії нічого не вдається чи що все в них погано - це не так. Вони рухаються вперед, але цей рух незначний і недостатній для швидкого досягнення стратегічної мети. Тому їм потрібна пауза: відновити сили, зробити "роботу над помилками", дестабілізувати ситуацію в Україні. Тоді в них з’явиться нове "вікно можливостей" для досягнення своїх цілей", - пояснив він.

Буданов наголосив, що міжнародні інституції не змогли запобігти воєнним злочинам у центрі Європи.

"У центрі Європи відбуваються страшні речі. Мільйони людей вимушено переселені, сотні тисяч страждають від війни. Закатовані, поранені, вбиті. Існують концтабори. Так, їх не називають так - це просто "в’язниці", але суть не змінюється", - зазначив він.

Буданов підкреслив, що російські атаки щодня вбивають цивільних, а військові - лише незначний відсоток серед жертв.

"Які можуть бути військові цілі в дитсадку чи торгівельному центрі? Три роки триває повномасштабна війна, 11 років - російська агресія. То де міжнародне право? Воно спить? Чи, можливо, його й не існувало?", - заявив він.

Переговори щодо завершення війни

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США активізувалися розмови про можливе припинення війни Росії проти України.

Минулого тижня Сполучені Штати провели перший раунд переговорів у Саудівській Аравії, а найближчим часом очікується ще одна зустріч.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не припинятиме бойові дії під час переговорів.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і його намірам. За її словами, мир в Україні насправді більш небезпечний, ніж війна, яка йде зараз.

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Кирило Буданов ГУР Війна Росії проти України
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