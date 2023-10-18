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Чемпион мира стал тренером хоккейной сборной Украины

Киев, Среда 18 октября 2023 17:46
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Чемпион мира стал тренером хоккейной сборной Украины Фото: Дмитрий Христич и Георгий Зубко (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Культовый украинский хоккеист Дмитрий Христич советом Федерации хоккея Украины назначен новым наставником национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФХУ.

54-летний специалист занял пост, ставший вакантным после отставки Вадима Шахрайчука. Ранее он дважды работал ассистентом главного тренера "сине-желтых".

Христич заключил контракт с федерацией на 1 год. В штаб нового наставника сборной вошли главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко и канадец Ник Филан. Главной задачей нового рулевого "сине-желтых" станет выход в Дивизион IA.

Президент ФХУ Георгий Зубко раскрыл функциональные обязанности каждого специалиста. В частности, Христич будет осуществлять общее управление командой, принимать окончательные кадровые и стратегические решения. Шафаренко будет заниматься тренировочным процессом и тактической подготовкой команды, а Филан будет работать аналитиком.

Кто такой Дмитрий Христич

Уроженец Киева, воспитанник столичного "Сокола". На драфте НХЛ-1988 выбран "Вашингтон Кэпиталз" под 120-м номером.

В рядах родной команды выступал в 1985-1990 гг., сыграл 178 матчей и набрал 98 очков (53 шайбы, 45 передач). В 1990 году стал чемпионом мира в составе сборной СССР и переехал в океан. Сыграл 7 сезонов за "Кэпиталз" (1990-1995, 2000-2002 гг.), а также защищал цвета "Лос-Анджелеса", "Бостона" и "Торонто".

Всего под эгидой НХЛ провел 811 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 259 шайб и сделал 337 ассистов. Участник Матчей всех звезд лиги (1997, 1999). В составе сборной Украины сыграл на трех чемпионатах мира и Олимпиаде-2002.

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НХЛ с Овечкиным во главе.

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