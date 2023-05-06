Международная федерация гольфа допустила спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции против России и ее союзника Беларуси после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Настольный теннис, пятиборье, фехтование, дзюдо и тхэквондо входят в число олимпийских видов спорта, к которым были допущены спортсмены из этих двух стран.

"... МОК не принял решения по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, и в связи с этим совет IGF откладывает любое решение по их участию в олимпийских соревнованиях по гольфу", - говорится в заявлении IGF.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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