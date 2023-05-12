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Международная федерация гимнастики определилась по возвращению РФ в соревнования

Фото: Российские художественные гимнастики будут соревноваться дома (facebook.com/fig.gymnastics)
Автор: Антон Федорцив

Дальнейшую судьбу российских и белорусских спортсменов на международной арене решил исполнительный комитет планетарной федерации гимнастических видов спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Международная федерация гимнастики (FIG) продолжила отстранение России и Беларуси от соревнований под своей эгидой. В то же время исполком организации готов пересмотреть решение в июле.

"FIG оставляет в силе без каких-либо дальнейших изменений принятые 1-2 марта 2023 года меры. FIG будет регулярно мониторить ситуацию и может пересмотреть их, если обстоятельства изменятся", – говорится в заявлении.

Россияне и белорусы потеряли право выступать на международной гимнастической арене в марте прошлого года. Санкции против гимнастов обеих стран были введены после вторжения российских войск в Украину, в том числе и с территории Беларуси. Следующее заседание исполкома FIG назначено на 19-20 июля.

В конце марта МОК смягчил ограничения для спортсменов РФ и Беларуси. Функционеры порекомендовали спортивным федерациям рассмотреть возможность возвращения атлетов при соблюдении нейтральности. Часть руководящих органов различных видов спорта позволила россиянам соревноваться.

К слову, ранее Международная федерация фехтования запретила олимпийским чемпионкам из РФ возобновить выступления.

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