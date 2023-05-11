Международная федерация фехтования запретила возвращение олимпийских чемпионок из РФ

Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Фехтовальщицы София Позднякова, Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян и другие россиянки не смогут соперничать на международной арене. FIE также забанила чемпионов мира и Европы Вениамина Решетникова и Камиля Ибрагимова.

"FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, знакомых мира фамилий в нем нет. Ни Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова, ни многих других перспективных сильных спортсменов", – пожаловался функционер страны-агрессорки.

В начале марта Международная федерация фехтования позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле. Теперь фехтовальщики РФ и Беларуси смогут квалифицироваться на Олимпиаду. Тем не менее, ряд стран уже отказались от проведения фехтовальных соревнований.

Впоследствии более трехсот фехтовальщиков из европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров в отказе учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения. Таким способом они поддержали украинскую федерацию, дважды пытавшуюся заблокировать возвращение страны-агрессора.