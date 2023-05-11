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Международная федерация фехтования запретила возвращение олимпийских чемпионок из РФ

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Москва, Четверг 11 мая 2023 13:18
Международная федерация фехтования запретила возвращение олимпийских чемпионок из РФ Фото: Яне Егорян не суждено дальше соревноваться с ведущими фехтовальщиками мира (росСМИ)
Автор: Антон Федорцив

Не допускать ряд звездных российских спортсменок к соревнованиям высокого уровня решила Международная федерация фехтования (FIE).

Об этом заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Фехтовальщицы София Позднякова, Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян и другие россиянки не смогут соперничать на международной арене. FIE также забанила чемпионов мира и Европы Вениамина Решетникова и Камиля Ибрагимова.

"FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, знакомых мира фамилий в нем нет. Ни Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова, ни многих других перспективных сильных спортсменов", – пожаловался функционер страны-агрессорки.

В начале марта Международная федерация фехтования позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле. Теперь фехтовальщики РФ и Беларуси смогут квалифицироваться на Олимпиаду. Тем не менее, ряд стран уже отказались от проведения фехтовальных соревнований.

Впоследствии более трехсот фехтовальщиков из европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров в отказе учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения. Таким способом они поддержали украинскую федерацию, дважды пытавшуюся заблокировать возвращение страны-агрессора.

К слову, ранее Норвегия присоединилась к бойкоту фехтовальных соревнований с россиянами и белорусами.

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