Міжнародна федерація гімнастики визначилася щодо повернення РФ до змагань

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою. Водночас виконком організації готовий переглянути рішення в липні.

"FIG залишає чинними без будь-яких подальших змін схвалені 1-2 березня 2023 року заходи. FIG буде регулярно моніторити ситуацію та може переглянути їх, якщо обставини зміняться", – йдеться в заяві.

Росіяни та білоруси втратили право виступати на міжнародній гімнастичній арені торік у березні. Санкції проти гімнастів обох країн запровадили після вторгнення російських військ до України, зокрема і з території Білорусі. Наступне засідання виконкому FIG призначили на 19-20 липня.

Наприкінці березня МОК пом'якшив обмеження для спортсменів РФ і Білорусі. Функціонери порекомендували спортивним федераціям розглянути можливість повернення атлетів за умови дотримання нейтральності. Частина керівних органів різних видів спорту дозволиа росіянам змагатися.