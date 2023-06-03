Между Пригожиным и Шойгу новый скандал: "вагнеровцев" якобы хотели взорвать в Бахмуте

По его словам, на путях отхода боевиков ждали "сюрпризы": сотни противотанковых мин и тонны пластида.

"Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки", - заявил Пригожин.

Боевики ЧВК "Вагнера" вышли из Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ранее сообщал, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы должны были оставить позиции в городе к 1 июня. В Институте изучения войны отмечали, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут уйти из Бахмута без потерь в связи с близким расположением ВСУ.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ нанесли ЧВК "Вагнера" в Бахмуте огромные потери, а генерал Сырский рассказал, что наемники Пригожина залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".

Позже стало известно, что ЧВК "Вагнера" использует Twitter и Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и даже психологов для участия в боевых действиях в связи с большими потерями.