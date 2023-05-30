ЧВК "Вагнера" использует Twitter и Facebook для вербовки новобранцев, - Politico

Российское вооруженное формирование наемников ЧВК "Вагнера" использует Twitter и Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и даже психологов для участия в боевых действиях, в частности, в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Согласно данным британской исследовательской группы Logically, занимающейся дезинформацией, объявления о работе в Wagner, наемники которой действуют в нескольких странах, за последние 10 месяцев набрали почти 120 тысяч просмотров в двух социальных сетях.

Сообщения публикуются десятками языков, в том числе французским, вьетнамским и испанским. Они также содержат контактные номера телефонов, аккаунты в Telegram и предложения зарплат, равные около 2 800 евро в месяц, а также различные льготы, включая оплачиваемые выходные и медицинское обслуживание.

По словам руководителя Logically Кайла Уолтера, некоторые из этих постов являются "настоящими пропагандистскими фильмами" в сочетании с номерами телефонов.

"Поскольку мы продолжаем рассматривать ЧВК "Вагнера" как все более опасную угрозу в мире, тот факт, что эти сообщения распространяются в Интернете, вызывает беспокойство", - отметил он.

В компании Meta, являющейся владельцем Facebook, уверяют, что знают об опасности группы "Вагнера" и она не может присутствовать на их платформах. Там добавили, что компания удаляет этот контент, если его замечает.

Twitter в свою очередь ответил на запрос о комментарии автоматическим эмодзи. На минувшей неделе компания социальных медиа вышла из Хартии Европейского Союза о борьбе с дезинформацией.

Что известно о ЧВК "Вагнера"

ЧВК "Вагнера" - российское неофициальное военное подразделение, участвующее в наземных операциях в Сирии, Африке, Ливии, Латинской Америке и в войне с Украиной на стороне России. Организация подозревается в многочисленных военных преступлениях как в Украине, так и в других странах, где она действует.

Выход ЧВК "Вагнера" из Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники начали выход из Бахмута. Они якобы полностью покинут город до 1 июня. В Институте изучения войны отмечали 21 мая, что боевики ЧВК "Вагнера", вероятно, не смогут уйти из Бахмута без потерь, поскольку находятся в непосредственном контакте с украинскими войсками.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ нанесли ЧВК "Вагнера" в Бахмуте огромные потери, а генерал Сырский рассказал, что наемники Пригожина залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".

К тому же, российские военные и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают дезертировать с боевых позиций, отказываясь или боясь воевать против ВСУ.