Между обороной и базовыми расходами: какие громады больше всего тратили на безопасность в 2025-м

В 2025 году украинские громады существенно нарастили расходы на поддержку Сил обороны, несмотря на законодательные ограничения и изъятие военного НДФЛ. Однако прогнозы на 2026 год указывают на возможное сокращение финансирования по ключевым направлениям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Центра развития инноваций (ЦРИ), который второй год подряд анализирует расходы органов местного самоуправления на безопасность.
Главное:
Самой большой статьей расходов громад в прошлом году стали закупки техники для фронта.
На приобретение БПЛА, квадрокоптеров, FPV-дронов, средств РЭБ и автотранспорта 223 громады направили 6,8 млрд грн. Это составляет чуть более 10% от их общих бюджетов.
По Программе содействия территориальной обороне лидерами по объему выделенных средств стали громады в таких областях:
Кроме прямой помощи армии, исследование охватило расходы на обустройство укрытий, восстановление разрушенных объектов, помощь ВПЛ и субвенции в государственный и областной бюджеты.
В частности, в 2025 году громады вернули в госбюджет в виде субвенций на нужды военных частей 3,2 млрд грн.
Несмотря на желание помогать армии, местные власти ограничены нормами Бюджетного кодекса. Каждый расход должен соответствовать четким полномочиям, а часть прямых закупок для ВСУ может трактоваться как нарушение.
Председатель правления ОО "Лига Интернов", ветеран Николай Мельник называет ситуацию парадоксальной.
"Государство рассчитывает, что громады подставят плечо и возьмут на себя часть расходов на ВСУ, а местные власти одновременно смотрят на Киев, напоминая, что оборона - это прерогатива центра. К сожалению, до сих пор есть слабое понимание: если Силы обороны не смогут нас защищать, то местные бюджеты уже никому не понадобятся", - говорит Мельник.
На местах приоритетность помощи объясняют выживанием регионов. В частности, начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа отметил, что в 2026 году область и громады региона планируют направить на поддержку защитников не менее 2 млрд грн.
Отдельным блоком исследования стали расходы на гражданскую защиту. Аналитик ЦРИ Олеся Малявина отмечает, что за период 2024-2026 годов безоговорочным лидером по расходам на укрытие является Харьковская область - 25 опрошенных громад выделили на эти цели более 2,1 млрд грн.
Суммы также лидируют по показателям расходов на ликвидацию последствий вооруженной агрессии, что обусловлено постоянными обстрелами приграничья.
Несмотря на рост доли оборонных расходов в 2025 году (с 8% до 10,2%), планы на текущий 2026 год выглядят более сдержанными:
Одной из причин неопределенности является отсутствие подписи Президента под законопроектом №9559-д, который должен расширить полномочия громад в сфере поддержки обороны.
Партнеры ЦРИ по инициативе "Голка" уже обратились с запросом о причинах задержки подписания документа, но ответа пока не получили.
Для повышения эффективности закупок эксперты предлагают изменить подход к операционной деятельности. Руководитель милитарного направления Фонда Сергея Притулы Богдан Данилов считает, что военные части должны иметь возможность работать с благотворительными фондами как с закупочными операторами.
"Сейчас есть ситуации, когда подразделение имеет ресурс, но не может использовать его максимально эффективно. В то же время фонды имеют больше гибкости - особенно в закупках за рубежом", - отмечает он.
Директор по ІТ и аналитике ЦРИ Михаил Лейченко заключает, что местное самоуправление должно иметь автономию в распоряжении средствами.
"Речь идет о праве громад самостоятельно определять финансовые приоритеты. В то же время такая свобода предусматривает и полную ответственность за решение", - говорит Лейченко.
Ранее мы писали о том, что по данным Государственной казначейской службы, расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону за январь - ноябрь 2025 года составили 2,22 трлн гривен. Это равно 62,9% от всех расходов общего фонда. В том числе, в ноябре было потрачено 221,7 млрд гривен.
