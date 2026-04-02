Между обороной и базовыми расходами: какие громады больше всего тратили на безопасность в 2025-м

Главное: Рекордные закупки: В 2025 году 223 громады направили 6,8 млрд грн на дроны, РЭБ и авто - это более 10% их бюджетов.

В 2025 году 223 громады направили 6,8 млрд грн на дроны, РЭБ и авто - это более 10% их бюджетов. Тройка лидеров: Самые большие объемы помощи по программам ТрО зафиксированы в Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях.

Самые большие объемы помощи по программам ТрО зафиксированы в Хмельницкой, Винницкой и Харьковской областях. Безопасность гражданских: Харьковская область стала лидером по расходам на укрытие, выделив более 2,1 млрд грн за период 2024-2026 годов.

Харьковская область стала лидером по расходам на укрытие, выделив более 2,1 млрд грн за период 2024-2026 годов. Тревожный прогноз: В 2026 году ожидается спад оборонных расходов громад (до 3,9 млрд грн) из-за бюджетных ограничений и изъятия НДФЛ.

В 2026 году ожидается спад оборонных расходов громад (до 3,9 млрд грн) из-за бюджетных ограничений и изъятия НДФЛ. Законодательный тупик: Расширение прав громад на прямую помощь армии блокируется из-за неподписанного закона №9559-д.

Дроны, РЭБ и авто: куда идут деньги громад

Самой большой статьей расходов громад в прошлом году стали закупки техники для фронта.

На приобретение БПЛА, квадрокоптеров, FPV-дронов, средств РЭБ и автотранспорта 223 громады направили 6,8 млрд грн. Это составляет чуть более 10% от их общих бюджетов.

География поддержки

По Программе содействия территориальной обороне лидерами по объему выделенных средств стали громады в таких областях:

Хмельницкая;

Винницкая;

Харьковская;

Луганская;

Черновицкая.

Кроме прямой помощи армии, исследование охватило расходы на обустройство укрытий, восстановление разрушенных объектов, помощь ВПЛ и субвенции в государственный и областной бюджеты.

В частности, в 2025 году громады вернули в госбюджет в виде субвенций на нужды военных частей 3,2 млрд грн.

Объем расходов по областям (инфографика ЦРИ)

Бюджетная дилемма: между Киевом и фронтом

Несмотря на желание помогать армии, местные власти ограничены нормами Бюджетного кодекса. Каждый расход должен соответствовать четким полномочиям, а часть прямых закупок для ВСУ может трактоваться как нарушение.

Председатель правления ОО "Лига Интернов", ветеран Николай Мельник называет ситуацию парадоксальной.

"Государство рассчитывает, что громады подставят плечо и возьмут на себя часть расходов на ВСУ, а местные власти одновременно смотрят на Киев, напоминая, что оборона - это прерогатива центра. К сожалению, до сих пор есть слабое понимание: если Силы обороны не смогут нас защищать, то местные бюджеты уже никому не понадобятся", - говорит Мельник.

На местах приоритетность помощи объясняют выживанием регионов. В частности, начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа отметил, что в 2026 году область и громады региона планируют направить на поддержку защитников не менее 2 млрд грн.

Безопасность гражданских: лидеры по обустройству укрытий

Отдельным блоком исследования стали расходы на гражданскую защиту. Аналитик ЦРИ Олеся Малявина отмечает, что за период 2024-2026 годов безоговорочным лидером по расходам на укрытие является Харьковская область - 25 опрошенных громад выделили на эти цели более 2,1 млрд грн.

Суммы также лидируют по показателям расходов на ликвидацию последствий вооруженной агрессии, что обусловлено постоянными обстрелами приграничья.

На что тратили громады (инфографика ЦРИ)

Прогноз на 2026 год: цифры идут на спад

Несмотря на рост доли оборонных расходов в 2025 году (с 8% до 10,2%), планы на текущий 2026 год выглядят более сдержанными:

Расходы по Программе содействия ТрО могут сократиться до 3,9 млрд грн.

Субвенции государству - до 1,2 млрд грн.

Обустройство укрытий - до 1,0 млрд грн.

Одной из причин неопределенности является отсутствие подписи Президента под законопроектом №9559-д, который должен расширить полномочия громад в сфере поддержки обороны.

Партнеры ЦРИ по инициативе "Голка" уже обратились с запросом о причинах задержки подписания документа, но ответа пока не получили.

Новые модели: привлечение благотворительных фондов

Для повышения эффективности закупок эксперты предлагают изменить подход к операционной деятельности. Руководитель милитарного направления Фонда Сергея Притулы Богдан Данилов считает, что военные части должны иметь возможность работать с благотворительными фондами как с закупочными операторами.

"Сейчас есть ситуации, когда подразделение имеет ресурс, но не может использовать его максимально эффективно. В то же время фонды имеют больше гибкости - особенно в закупках за рубежом", - отмечает он.

Директор по ІТ и аналитике ЦРИ Михаил Лейченко заключает, что местное самоуправление должно иметь автономию в распоряжении средствами.

"Речь идет о праве громад самостоятельно определять финансовые приоритеты. В то же время такая свобода предусматривает и полную ответственность за решение", - говорит Лейченко.