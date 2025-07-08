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Поняли, что работаете не там? Как сменить работу и не оставить семью без денег

Вторник 08 июля 2025 09:20
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Поняли, что работаете не там? Как сменить работу и не оставить семью без денег Как сменить работу и не оставить семью голодными (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Вы просыпаетесь и думаете: "Я больше не могу это делать". Но куда девать ответственность, кредиты, детей, которые хотят мороженое, а не дешевые макароны? Как сменить профессию, когда вам не 20 и рисковать страшно?

Как действовать, если вы захотели сменить деятельность и при этом не остаться без средств к существованию, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему сменить работу так трудно?

Рутинная работа изматывает, сама деятельность уже давно надоела, а душа кричит: "Я хочу иначе!" А ведь есть кредиты, дети, котик и холодильник, который сам себя не наполнит. Знакомая ситуация?

"Люди часто не могут решиться на кардинальные изменения в своей профессиональной деятельности именно из-за обязанностей и ежемесячных счетов. Потому что переход на другую работу или полная смена вектора деятельности требует определенного периода адаптации, и в это время нужно иметь средства для того, чтобы жить, оплачивать жилье, покупать продукты и необходимые вещи", - объясняет эксперт.

С чего начинать

Перестать себя грызть

Половина людей вообще не занимаются тем, что любят. Вы - уже молодец, потому что осознали это.

"По данным исследований, почти 60% людей в мире не испытывают удовольствия от работы. Поэтому ваше решение - важное. Смена сферы после 30-40 лет сейчас уже становится нормой. Вы не обязаны работать там, где вам не нравится, всю свою жизнь. Альтернатива есть всегда", - говорит Виталий Курсик.

Не рубить с плеча

Не надо завтра писать заявление "по собственному желанию", если у вас нет запасного плана и финансовой подушки.

"Вам нужно тщательно продумать свой план действий и просчитать, сколько времени потребуется на переходный период. Не стоит выталкивать себя в свободное плавание без понимания, как вы будете жить и куда будете двигаться дальше", - советует коуч.

Определите, чего хотите

Конкретно. Не "хочу, чтобы было классно", а какая именно сфера вас интересует, что приносит удовольствие и где есть потенциал для заработка.

"Вам необходимо понять, куда вы хотите перейти и что вам интересно. Далее - начинайте подрабатывать в этой сфере, чтобы понять, действительно ли это "ваше". На несколько месяцев придется уменьшить расходы, чтобы создать финансовую подушку на 3-4 месяца. Не ждите, пока станете экспертом, старайтесь одновременно учиться и сразу практиковаться", - советует специалист.

Маленькие шаги - каждый день

Образование, нетворкинг, консультации с людьми, которые уже там, где вы хотите быть. Осваивайте новое в свободное время, ищите бесплатные или бюджетные онлайн-курсы.

Сохраняйте стабильность пока что

Нынешняя работа может финансировать ваш переходный период. Да, не идеально, но голодные дети и стресс в семье еще никому не помогали. Основную работу можно будет оставить тогда, когда новая начнет приносить хотя бы 50-60% прежнего дохода.

Будьте честны с близкими

Объясните, что это не "кризис среднего возраста", а серьезная внутренняя потребность что-то изменить.

"Обсудите изменения с партнером, просчитайте бюджет, пообщайтесь с детьми - ваш переход, какой бы он плавный ни был, отразится и на их жизни также. Без поддержки будет трудно, а дети смогут адаптироваться к новой реальности, если будут понимать причины", - акцентирует Виталий Курсик.

А если не получится?

Именно этот вопрос и останавливает многих людей. Но у вас есть риск остаться навсегда там, где вы уже выгорели. Вы можете за год не стать миллионером или разочароваться и в другой профессии, но есть важное - вы будете собой и человеком, который пробует.

"Помните: менять курс можно мягко и продуманно. А если сложно разложить это все в голове - всегда можно обратиться за помощью коуча, психолога или психотерапевта. Смена карьеры - это не прыжок в пропасть, а изменение вашей жизни к лучшему. Работа должна быть источником жизни, а не тем, что вас истощает", - резюмирует эксперт.

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