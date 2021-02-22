У Зеленського анонсували створення державного авіаперевізника у 2021
В Україні може з'явитися Національна державна авіакомпанія, яка буде здійснювати рейси як в середині країни, так і міжнародні перельоти.
Про це сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30".
Він відзначив, що запуск державного авіаперевізника вже цьогоріч є "амбітною метою".
"У нас є амбітна ціль щодо створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що ми зможемо це зробити в цьому році. Україна отримає зрозумілого національного державного авіаперевізника, і це буде вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави", - сказав Тимошенко.
Під час форуму про запуск національної авіакомпанії говорив сьогодні також і президент Зеленський. Він також розповів про мету розбудувати систему регіональних аеропортів в країні.
Нагадаємо, голова держави також повідомив про плани побудувати на підконтрольній території Донбасу новий аеропорт. Він буде створений для цивільних рейсів.
"Між Луганською і Донецькою областями будуть шукати точку, і в цьому році ми почнемо проектування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - повідомив він.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі є чотири основні гарячі точки. Минулого року в них зафіксували близько 76% всіх порушень режиму припинення вогню, повідомили в ОБСЄ.
Зокрема, це трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт.