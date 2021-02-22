ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського анонсували створення державного авіаперевізника у 2021

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 лютого 2021 11:54
У Зеленського анонсували створення державного авіаперевізника у 2021 Фото: Літак (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Україні може з'явитися Національна державна авіакомпанія, яка буде здійснювати рейси як в середині країни, так і міжнародні перельоти.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30".

Він відзначив, що запуск державного авіаперевізника вже цьогоріч є "амбітною метою".

"У нас є амбітна ціль щодо створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що ми зможемо це зробити в цьому році. Україна отримає зрозумілого національного державного авіаперевізника, і це буде вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави", - сказав Тимошенко.

Під час форуму про запуск національної авіакомпанії говорив сьогодні також і президент Зеленський. Він також розповів про мету розбудувати систему регіональних аеропортів в країні.

Нагадаємо, голова держави також повідомив про плани побудувати на підконтрольній території Донбасу новий аеропорт. Він буде створений для цивільних рейсів.

"Між Луганською і Донецькою областями будуть шукати точку, і в цьому році ми почнемо проектування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі є чотири основні гарячі точки. Минулого року в них зафіксували близько 76% всіх порушень режиму припинення вогню, повідомили в ОБСЄ.

Зокрема, це трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Транспорт авиа
NEWS
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
Нове похолодання йде в Україну: названа дата
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ