У Зеленського анонсували створення державного авіаперевізника у 2021

В Україні може з'явитися Національна державна авіакомпанія, яка буде здійснювати рейси як в середині країни, так і міжнародні перельоти.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30".

Він відзначив, що запуск державного авіаперевізника вже цьогоріч є "амбітною метою". "У нас є амбітна ціль щодо створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що ми зможемо це зробити в цьому році. Україна отримає зрозумілого національного державного авіаперевізника, і це буде вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави", - сказав Тимошенко. Під час форуму про запуск національної авіакомпанії говорив сьогодні також і президент Зеленський. Він також розповів про мету розбудувати систему регіональних аеропортів в країні.