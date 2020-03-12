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Кабмін оприлюднить перелік закритих КПП на кордоні

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 12:27
Кабмін оприлюднить перелік закритих КПП на кордоні
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

На кордоні будуть працювати всього 49 пунктів пропуску

Міністерство інфраструктури оприлюднить перелік закритих контрольних пунктів пропуску (КПП) на кордоні через коронавірус. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Криклія, вже найближчим часом міністерство оприлюднить інформацію щодо 49 пунктів пропуску, які продовжують працювати на українському кордоні.

"Ми отримали вже (від державної прикордонної служби - ред.) інформацію стосовно 49-ти пунктів, про які прем'єр-міністр вчора на брифінгу говорив. Що це саме за пункти ми найближчим часом розмістимо на сайтах. Власне там буде цей перелік, як щодо перевезень пасажирських, так і перевезень вантажів", - заявив він.

Міністр наголосив, що з 219-ти пунктів прикордонних пунктів пропуску працюватимуть всього 49.

"Заходи з обмеження цих пунктів раціональні. Нам значно легше на 49 пунктах здійснювати додаткові перевірки та заходи безпекові ніж на 219 пунктах. Тобто ми в 5 разів обмежили кількість цих пунктів. Таким чином ми зможемо краще здійснювати огляд іноземців", - пояснив Криклій.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що через спалах коронавірусу Україна може закрити кілька контрольних пунктів пропуску на кордоні. Також уряд розгляне доцільність температурного скринінгу на всіх пунктах пропуску.

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