МІУ у 2019 роцы підготує інвестиційні проекти з розвитку аеропортів

Фото: Володимир Омелян (РБК-Украина)

Омелян назвав кілька аеропортів, які можуть бути запропоновані у проекті для залучення бізнес-інвесторів

Проектна документація щодо розвитку регіональних аеропортів буде готова впродовж року. Про це журналістам розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

"Паралельно до (залучення інвесторів, - ред.) до аеропортів Львова та Борисполя ми повинні залучати і пропонувати спільно ще декілька регіональних аеропортів для того, щоб стимулювати їх розвиток. Такі проекти ми зараз готуємо з міжнародною фінансовою корпорацією. Протягом цього року я впевнений, що ми їх завершимо і вийдемо з готовим проектом", - заявив Омелян.

Міністр також назвав кілька аеропортів, які можуть бути запропоновані у проекті для залучення бізнес-інвесторів.

"У випадку Львова, це наприклад Львів - Франківськ - Чернівці. У випадку "Борисполя" - це можуть бути південні аеропорти. Це Херсон, Миколаїв або ближчі аеропорти в центрі України. Наразі ми готуємо цю документацію", - додав він.

Відповідаючи на питання, міністр наголосив, що є кілька інвесторів готових 500 млн доларів для розвитку аеропорту "Бориспіль".

"Таких інвесторів є дуже багато. Просто наразі зарано говорити про це. Адеж ще потрібно зробити проектну документацію", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Омелян заявляв, що Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу.