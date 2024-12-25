Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым (видео)

Поздравление с Рождеством от митрополита Епифания

Епифаний напомнил украинцам, что Рождество Христово - это праздник жизни, любви и надежды - несмотря на все, несмотря на тяжелые испытания жестокой войны, которая продолжается.

"Христос родился! Эти слова сейчас звучат по всей Украине. Рождество Христово - это праздник жизни, любви и надежды... В это время весь мир рождается светом рожденного Спасителя", - отметил он.

Предстоятель ПЦУ добавил, что это напоминает нам, что "даже в самые темные времена Бог дарит свою благодать. А с ней - веру и силу двигаться вперед".

"Где бы и в каких бы обстоятельствах жизни каждый из нас не встречал нынешнее Рождество - на линии фронта или в укрытиях, за семейным столом или далеко от собственного дома - Христос, который пришел в мир, рядом с нами. И благословляет каждого из нас", - подчеркнул митрополит.

Украинцам он пожелал, чтобы свет и радость, которые приносит весть о Рождестве Христовом, вдохновляли и укрепляли.

"Пусть год, который начинается с благословения Господня, будет годом победы правды и утверждения справедливого мира. Помолимся за наших воинов. За каждого украинца. За весь наш народ. Христос родился! Славим Его", - подытожил Епифаний.

Рождество в Украине по новому стилю

Рождество Христово (или Рождество Господне) - один из самых больших праздников в церковном календаре. Этот день в христианстве является днем рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.

Раньше Рождество в Украине отмечали 7 января, однако с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

Теперь, по новоюлианскому календарю, праздник Рождества Христова приходится на 25 декабря.

"Официально" новую дату Рождества в Украине утвердил также подписанный президентом Владимиром Зеленским закон 3258-IX (о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины).

В то же время каждый церковный приход может самостоятельно определиться - по какому календарю "жить", а значит и в какую дату отмечать Рождество и другие "постоянные" праздники.