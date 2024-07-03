Метка времени в "Резерв+" подтверждает обновление данных, - Минобороны

"После обновления данных в электронном военно-учетном документе отображается метка времени, подтверждающая факт обновления данных гражданином и свидетельствующая о выполненном обязательстве", - отметила Черногоренко.

Фото: метка даты в военно-учетном документе (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Она добавила, что если, к примеру, гражданин находится за границей и у него есть дата обновления данных, то он выполнил свое обязательство.

Также, по словам замминистра, в "Резерв+" добавили возможность исправления данных онлайн. Таким образом граждане могут сообщить об ошибках в ФИО или идентификационном коде.

"В будущем мы добавим опцию исправления и других данных онлайн", - добавила она.