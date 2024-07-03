Метка времени в "Резерв+" подтверждает обновление данных, - Минобороны

В приложении "Резерв+" после обновления военно-учетных данных появляется метка времени. Она подтверждает факт обновления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко в Facebook.
"После обновления данных в электронном военно-учетном документе отображается метка времени, подтверждающая факт обновления данных гражданином и свидетельствующая о выполненном обязательстве", - отметила Черногоренко.
Фото: метка даты в военно-учетном документе (facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Она добавила, что если, к примеру, гражданин находится за границей и у него есть дата обновления данных, то он выполнил свое обязательство.
Также, по словам замминистра, в "Резерв+" добавили возможность исправления данных онлайн. Таким образом граждане могут сообщить об ошибках в ФИО или идентификационном коде.
"В будущем мы добавим опцию исправления и других данных онлайн", - добавила она.
Напомним, согласно новому закону о мобилизации, украинские мужчины должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".
У некоторых мужчин при обновлении данных возникают проблемы. В частности, в приложении "Резерв+" может быть указано, что информация в реестре "Оберіг" неполная. Поэтому им советуют обратиться в ТЦК.
Более детально о приложении - в материале РБК-Украина.
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