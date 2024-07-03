Мітка часу в "Резерв+" підтверджує оновлення даних, - Міноборони

"Після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі відображається мітка часу, що підтверджує факт оновлення даних громадянином та свідчить про виконане зобов'язання", - зазначила Черногоренко.

Фото: мітка дати у військово-обліковому документі (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Вона додала, що якщо, наприклад, громадянин перебуває за кордоном і має дату оновлення даних, то він виконав своє зобов'язання.

Також, за словами заступника міністра, у "Резерв+" додали можливість виправлення даних онлайн. Таким чином громадяни можуть повідомити про помилки у ПІБ або ідентифікаційному коді.

"У майбутньому ми додамо опцію виправлення та інших даних онлайн", - додала вона.