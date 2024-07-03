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Мітка часу в "Резерв+" підтверджує оновлення даних, - Міноборони

Фото: стало відомо, що підтверджує факт оновлення даних у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У застосунку "Резерв+" після оновлення військово-облікових даних з'являється мітка часу. Вона підтверджує факт оновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко у Facebook.

"Після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі відображається мітка часу, що підтверджує факт оновлення даних громадянином та свідчить про виконане зобов'язання", - зазначила Черногоренко.

Фото: мітка дати у військово-обліковому документі (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Вона додала, що якщо, наприклад, громадянин перебуває за кордоном і має дату оновлення даних, то він виконав своє зобов'язання.

Також, за словами заступника міністра, у "Резерв+" додали можливість виправлення даних онлайн. Таким чином громадяни можуть повідомити про помилки у ПІБ або ідентифікаційному коді.

"У майбутньому ми додамо опцію виправлення та інших даних онлайн", - додала вона.

Що передувало

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, українські чоловіки мають оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАПах або застосунку "Резерв +".

У деяких чоловіків під час оновлення даних виникають проблеми. Зокрема, у застосунку "Резерв+" може бути зазначено, що інформація у реєстрі "Оберіг" є неповною. Тому їм радять звернутися до ТЦК.

Більш детально про застосунок - у матеріалі РБК-Україна.

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