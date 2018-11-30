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Президент Грузії заявила, що не хоче взаємодіяти з Росією

Новини » Політика    30.11.2018 - 01:34
Президент Грузії заявила, що не хоче взаємодіяти з Росією
Фото: Саломе Зурабішвілі (з відкритих джерел)

Саломе Зурабішвілі розповіла, що ніколи не говорила про взаємодію

Новообраний президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не говорила про взаємодію з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Це не баланс. Я знаю, що про мене помилково говорили, що я хочу балансувати... це теж фейк ньюс, тому що я ніколи не говорила про взаємодію з Росією", - сказала вона.

Також вона зазначила, що найближчим часом Грузія не зможе перейти до співпраці з Росією.

"Я не думаю, що поки Росія веде себе так на лінії окупації, де щодня викрадають людей, і поки ця лінія, ця постійна загроза, рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі, а також з урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що сьогодні ми можемо перейти до співпраці", - додала вона.

За її словами, Грузія є проєвропейською країною.

"Не думаю, що тут є баланс. Ми - Захід, ми - Європа, ми проєвропейські. Якщо Захід, Європа чи наші американські партнери почнуть в якійсь формі діалог з Росією, ми теж будемо поруч, будемо стежити за ним, щоб наші принципи, наші суверенітет і територіальна цілісність поважалися", - резюмувала Зурабішвілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко привітав Саломе Зурабішвілі з перемогою на президентських виборах в Грузії.

За підсумками підрахунку 100% голосів за Зурабішвілі проголосували 1,1 млн голосів (59,52%). Її опонент Грігол Вашадзе набрав 780,6 тис. голосів (40,48%).

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