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Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Общий размер пошлин на импорт китайских товаров в США после вчерашнего решения американского президента Дональда Трампа составляет 145%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Официальный представитель Белого дома пояснил, чтопоследний указ Трампа, который был подписан вчера, 9 апреля, повышает тарифы на Пекин до 125% с 84%.

Но это добавляется к 20%-му тарифу на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.

Таким образом, по данным Белого дома, тариф на импорт из китайских товаров в США в целом был повышен до 145%.

Торговая война Китая и США

Заметим, что в начале этого месяца Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров, что вызвало международное экономическое напряжение. Сначала пошлины коснулись почти всех стран, включая Китай, который, в свою очередь, ответил аналогичными мерами.

Это несколько обострило торговые отношения между Вашингтоном и Пекином. Китай со своей стороны вчера, 9 апреля, ввел тарифы на американские товары в размере 84%.

Подробнее об ответе Китая на американские пошлины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Примечательно, что вчера Трамп объявил о паузе на 90 дней для всех стран, кроме Китая, чтобы дать время на переговоры и возможность избежать дальнейшего обострения.

Однако для Китая "за неуважение" Трамп увеличил пошлины до 125%.

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