Месяц за три не всегда считают: Верховный суд объяснил нюанс с пенсиями военных

При расчете военной пенсии не всегда каждый месяц службы в зоне боевых действий засчитывается за три. Верховный суд четко объяснил, в каких случаях эта норма не действует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
Верховный суд отметил, что при назначении досрочной пенсии по возрасту для участников боевых действий правило "месяц за три" не применяется. То есть стаж в таком случае считается по общим правилам - без льготного умножения.
Суд пояснил, что досрочная пенсия для УБД исчисляется в соответствии с общим страховым стажем. Эти правила определяет закон №1058-IV.
В то же время льготное зачисление службы (когда месяц считается за три) предусмотрено для других видов пенсий - в частности, за выслугу лет, но не для досрочной пенсии по возрасту.
На практике это означает, что даже участие в боевых действиях не дает автоматического умножения стажа. Он считается фактически - без коэффициента ×3. Из-за этого может не хватить лет для досрочного выхода на пенсию
В ТЦК также подчеркивают, что Пенсионный фонд действует правомерно, если не применяет льготный коэффициент в таких случаях.
В то же время есть и дополнительные условия:
Право на досрочную пенсию имеют:
Выйти на пенсию мужчины могут с 55 лет, а женщины - с 50 лет. В то же время следует учитывать, что нужен стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.
Кроме того, военные могут выйти на пенсию за выслугу от 25 лет, а участие в боевых действиях существенно влияет на ее размер. В частности, один месяц службы на фронте засчитывается как три, что увеличивает стаж и будущие пенсионные выплаты.