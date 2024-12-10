За месяц с линии защиты Крымского моста исчезла почти половина барж, - ЦЖР

За месяц вдвое уменьшилось количество барж, которые россияне устанавливали в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты Крымского моста от морских беспилотников ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр журналистских расследований .

Как отмечает издание, на спутниковых снимках от 8 ноября 2024 года с обеих сторон судоходного канала в Керченском проливе зафиксировано 34 плавсредства в два ряда, которые россияне скрепили между собой.

Именно такое количество оккупанты окончательно выстроили с 27 июля по 8 августа с южной стороны Керченского моста.

Однако на свежих снимках спутника Sentinel-2 от 8 декабря 2024 видно, что между островом Тузла и побережьем Керченского полуострова осталось 18 барж. Куда делись другие 16 судов, неизвестно. Число барж начало уменьшаться ориентировочно в конце ноября.

Впервые россияне использовали баржи класса "река-море" для защиты Керченского моста осенью 2023 года. Тогда семь плавсредств скрепили между собой цепями и притопили рядом с восточным пролетом моста, вероятно, для защиты опор от подводных атак.

Следовательно, как пишет ЦЖР, не исключено, что оккупанты начали так же пускать баржи на дно пролива рядом с западным пролетом.