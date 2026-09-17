Месяц Хмары в Минобороны: какие впечатления и ожидания в оборонной отрасли от нового министра

Главное: Евгений Хмара занимает должность министра обороны с 19 августа , а вместе с периодом временного исполнения обязанностей его срок на посту длится уже почти два месяца.

, а вместе с периодом временного исполнения обязанностей его срок на посту длится уже почти два месяца. Положительным кадровым шагом отрасль называет назначение Анны Гвоздяр отдельным заместителем министра по вопросам ОПК, которая хорошо знает рынок и производителей.

отдельным заместителем министра по вопросам ОПК, которая хорошо знает рынок и производителей. Рынок настаивает на переходе к закупкам по тактико-техническим характеристикам вместо закупки конкретных названий изделий . При этом ТТХ должны формироваться коллегиально с несколькими производителями, а не под один конкретный образец.

. При этом ТТХ должны формироваться коллегиально с несколькими производителями, а не под один конкретный образец. Часть отрасли опасается, что Хмаре будет сложно продолжить масштабную трансформацию, начатую Михаилом Федоровым, из-за нехватки времени на подготовку к такой задаче.

Что с командой и можно ли оценить изменения

Евгений Хмара получил как сильные наработки предыдущей команды, так и проблемы, которые так и не удалось довести до системного решения, отмечает в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко.

Одной из проблем он называет чрезмерную централизацию диалога с оборонной индустрией.

"Фактически Министерство пыталось самостоятельно коммуницировать со всем рынком, а роль профильных ассоциаций как консолидированного голоса производителей часто недооценивалась. Хмара с самого начала изменил этот подход и возобновил нормальный диалог с ассоциациями и рынком в целом. За это ему действительно большое спасибо", – говорит Федирко.

Фото: Евгений Хмара (Telegram Министерства обороны Украины)

Впрочем, менее 60 дней на должности для Хмары (вместе с "временным" сроком) – объективно слишком короткий срок, чтобы окончательно оценивать эффективность работы такой большой системы, считает CEO Совета оружейников. Ведь пока видны только первые назначения, а значительная часть команды остается прежней. На содержательные итоги можно рассчитывать после первых ста дней.

Важным кадровым решением Федирко называет назначение Анны Гвоздяр заместителем министра, ответственным за ОПК. По его словам, Гвоздяр хорошо знает рынок, производителей и проблемы их взаимодействия с государством, поэтому для отрасли это хороший сигнал.

А вот говорить о конкретных "торможениях" министерства Хмары пока рано.

"Но индустрии до сих пор не хватает понимания, какие именно 5-10 измеряемых целей ставить перед собой Министерство до конца года и по каким показателям будет оценивать результат", – говорит собеседник.

Рынок должен видеть, как государство масштабирует наиболее эффективные решения, ускоряет тестирование, кодификацию и закупки, активнее внедряет наземные роботизированные комплексы и в целом новые технологии, а также системно прорабатывает обратную связь от бригад, добавляет Федирко.

Он считает, что давление на нового министра будет только расти, в частности из-за постоянных сравнений с его популярным предшественником.

На этом фоне Хмаре придется не просто сохранить темп, но и повысить стандарты работы Министерства.

"Это сложная задача. Но очень надеюсь, ему удастся", – подытоживает Федирко.

Сергей Гончаров, CEO NAUDI (Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины), также подчеркивает, что назначение Гвоздяр в качестве отдельного заместителя по ОПК – это позитивный момент.

"Это чрезвычайно важно на самом деле, и отрасль поддерживала ее позицию, и мы не понимали, почему предыдущее руководство ее сменило и почему не было определено профильного заместителя министра, который будет заниматься этим огромным пластом работы и комплексом", – говорит Гончаров.

Если отсутствует профильный заместитель министра, то нет и координирующей роли среди структурных подразделений министерства. А значит, нет понимания отрасли, с кем говорить, отмечает CEO NAUDI. В противопоставление Гончаров ставит ситуацию, когда это все "сбрасывают" на первого заместителя министра обороны – и это не продуктивно.

В то же время Гончаров подчеркивает, что отсутствует полная смена всей команды и очередной функциональный аудит: "чтобы разобраться, кто все эти люди, чем они занимаются". Речь идет в частности о том, что часть команды оставили на уровне заместителей министра.

Виктория Кульчицкая, коммерческий директор производителя дронов Trypillian, в комментарии РБК-Украина отмечает, что стоит с уважением относиться к военному опыту Хмары и к ответственности, которую он на себя взял.

"В то же время я бы точно не недооценивала значение людей, которые приходят на такие должности с непосредственным опытом этой войны. Это человек, прошедший ее на личном опыте, изнутри понимающий потребности военных и цену решений, принимаемых на уровне Министерства. Я считаю, что этот опыт заслуживает уважения и, безусловно, может быть большим преимуществом", – говорит Кульчицкая.

Для оборонной индустрии значительно важнее, чтобы позитивные системные изменения не зависели от конкретной фамилии министра, отмечает собеседница. По ее словам, то, что работает и дает результат для войска, должно продолжаться, а то, что требует совершенствования, – меняться на основе обратной связи от военных и производителей.

Юрий Гуменчук, CEO оборонной компании Trident Group, замечает, что еще рано говорить об изменениях, которые можно было бы заметить. Ряд процессов продолжают идти в плановом режиме, поэтому даже если что-то меняется, то это скорее инерция, нежели активные действия нового министра.

Одной из основных причин замены министра было разблокирование процессов старой системы, которые начал останавливать Федоров, говорит Гуменчук. По его мнению, очевидно, что часть этих процессов начала разблокироваться.

"Но это не структурные изменения, которые можно было бы увидеть невооруженным глазом, а точечные решения конкретных вопросов в закрытом режиме", – добавляет руководитель Trident Group.

Одна из основных компетенций топ-менеджера – подбирать правильных людей на руководящие должности, говорит Гуменчук.

По его мнению, Хмаре будет очень сложно продолжить трансформацию, которую начал предыдущий министр: "Суть в том, что Федоров сознательно шел на то, чтобы перестроить систему старого советско-коррумпированного образца на новую, обоснованную данными, ориентированную на результат, эффективную, рабочую и лишенную лоббизма и влияний".

Это видение высокоорганизованной инновационной и чрезвычайно динамичной системы, которая должна была обеспечить нашей стране победу в современной войне, говорит Гуменчук.

"При всем уважении к господину Хмаре, он даже близко не готов к такому вызову. Он потрясающий офицер и организатор, хорошо осведомленный о современных вызовах и технологиях в рамках своей деятельности в подразделении Альфа. Но чтобы изменить старую систему – этого мало", – объясняет собеседник.

По мнению Гуменчука, нужно иметь очень четкое видение, тщательно просчитанную стратегию, глубокое понимание среды или системы, сформированный костяк команды под эту задачу и достаточный уровень субъектности.

"У Хмары нет этих элементов не потому, что он плохой специалист, а потому что он не готовился к этой задаче. И я не говорю, что он не сможет подготовиться – просто это займет много времени, которого нет", – говорит руководитель Trident Group.

В то же время, то, что Евгений Хмара вряд ли сможет продолжить реформы господина Федорова, не значит, что он не сможет быть эффективным по-своему, считает Гуменчук.

"Здесь ситуация мне несколько напоминает визит Нео к Оракулу – то, что Оракул не увидела в Нео избранного, не значит, что он не может стать избранным – все зависит от него", – проводит аналогию собеседник.

Что хочет видеть отрасль

Федирко из Совета оружейников хочет видеть от нового руководства Минобороны не отдельные точечные решения, а целостное стратегическое видение развития оборонной промышленности.

"В частности, необходимо институционально развести функции заказчика, который стремится закупать быстрее и дешевле, и органа, ответственного за формирование промышленной политики и условий для развития производителей. Сегодня совмещение этих ролей в одном министерстве создает очевидный конфликт приоритетов", – говорит Игорь Федирко.

Следующий пункт – реальная открытость к взаимодействию с рынком. CEO Совета оружейников отмечает, что производителей необходимо привлекать к подготовке решений еще до их принятия, а не тогда, когда уже приходится исправлять последствия. Именно так произошло с экспортным постановлением: его разработали без надлежащего диалога с индустрией, а теперь государство и рынок вместе пытаются сделать механизм работоспособным.

По мнению Федирко, одним из ближайших приоритетов Минобороны должна стать доработка постановления Кабмина №875 и фактический запуск контролируемого экспорта вооружений и технологий.

В то же время должны быть услышаны аргументы рынка относительно ставок и формы уплаты экспортного взноса. Ставки в 20-30% экономически необоснованны, они делают украинскую продукцию неконкурентоспособной еще до выхода на внешний рынок, говорит Федирко. Ведь для государства лучше получить 5% со ста реальных контрактов, чем 20% от нуля.

"Мы также не выступаем против тендерных закупок как таковых. Но переходить к ним можно только после создания всех необходимых условий: электронной системы торгов, понятных и одинаковых для всех правил, профессиональных центров компетенций, способных оперативно и качественно формировать ТТХ, а также равного доступа производителей к участию", – говорит Федирко и добавляет, что недостроенная тендерная модель не должна останавливать контрактование и оставлять без заказов уже готовые производственные мощности.

Отдельно Совет оружейников ожидает от Хмары проактивной политики по защите предприятий. Речь идет о доступе к защищенным помещениям, страховании военных рисков, финансировании строительства и модернизации защищенных производственных объектов, а также понятном механизме компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество.

И еще одно ожидание – переход к опережающему планированию и финансированию R&D. Государство должно прогнозировать будущие потребности на основе разведывательных данных, развития технологий и обратной связи с фронта и ставить производителям задачи не только на сегодня, но и на шесть, девять или двенадцать месяцев вперед.

"Только так мы сможем не догонять изменения на поле боя, а готовиться к ним заблаговременно", – подытоживает Федирко.

Сергей Гончаров из NAUDI отмечает, что "квази-тендеры", которые скорее являются рекламной кампанией вокруг этого процесса, продолжают проводиться.

"К сожалению, там организационно довольно большое количество проблем, о которых, к слову, на встрече с Хмарой бизнес подчеркивал и о непонятностях порядка процедуры, потому что это все равно неформализовано, но это так или иначе осталось прямой закупкой", – объясняет собеседник.

По словам Гончарова, каким бы ни был запрос ценового предложения, участники не понимали: каковы критерии, сколько раундов оценки, как будут заключаться договоры. Так же непоняты критерии по срокам выполнения этих договоров, условиям оплаты, условиям кодификации очередного нового изделия.

Апелляция к тому, что это якобы требования Евросоюза, в то время как представители Еврокомиссии говорят, что у них нет таких требований, добавляет Гончаров.

CEO NAUDI отмечает, что проблемная ситуация складывается и по процедуре закупки дронов на оптоволокне, и по процедуре закупки бомберов, мидлстрайков, боеприпасов 155 мм. По мнению Гончарова, один из источников этих проблем – совпадение смены не только министра, но и руководителя АОЗ.

"Надеемся, с новой командой мы сможем более активно коммуницировать на уровне предприятий – то, что было озвучено и министром, и его командой, отвечающей за этот трек, – что также будет больше коллегиального взаимодействия с предприятиями при определении ТТХ", – отметил Гончаров.

Собеседник уточнил, что речь идет об определении тактико-технических характеристик изделия, чтобы это не было "заточено" под кого-то одного. Или же "по старой военной традиции" ТТХ сформируют под "летающий танк".

"Довольно легко торговаться стандартизированными изделияим. Условно говоря, если мы покупаем 155-й боеприпас, он либо соответствует показателям этого типа боеприпаса, либо не соответствует – два варианта, и все понятно. А когда мы покупаем какой-то абстрактный бомбер, он может очень сильно отличаться от другого. То же самое касается и оптоволокна", – объясняет Гончаров.

Фото: Министр обороны Украины Евгений Хмара (справа) и Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Telegram-канал Министерства обороны Украины)

Виктория Кульчицкая из Trypillian говорит о нескольких направлениях, где важна последовательность со стороны государства.

Первое – это прогнозируемость оборонных закупок. Переход к тендерам по тактико-техническим характеристикам она считает правильным направлением: государство должно покупать не конкретное название изделия, а необходимую способность и результат. Для производителя также критично понимать потребность не на месяц вперед, а иметь достаточный горизонт планирования для инвестиций в производство, компоненты и команду.

Второе направление – экспорт. То, что Украина начала открывать возможности для контролируемого экспорта оборонной продукции и технологий, – важный шаг. Но сейчас ключевая задача – сделать этот механизм реально работающим, быстрым и понятным для производителя. Экспорт не должен конкурировать с обеспечением украинской армии.

Третье – максимально прямой и постоянный диалог между Министерством, военными и производителями. Война технологий меняется настолько быстро, что цикл "опыт с поля – изменение требований – доработка продукта – закупка" должен занимать не годы, а максимально короткое время, говорит Кульчицкая.

По словам собеседницы, стоит дать новой команде время и смотреть на очень конкретные результаты: насколько быстрее нужные технологии доходят до военных, насколько прогнозируемее становятся закупки, работают ли тендеры по ТТХ и превратится ли открытие экспорта в реальный инструмент масштабирования украинского ОПК.

Юрий Гуменчук из Trident Group хочет видеть в ближайшее время консолидацию вокруг нового министра той части команды, с которой работал Федоров и которая готова была бы остаться. Ведь результаты работы руководителя генерируются его командой. Команда, которая правильно запрограммирована, может чрезвычайно помочь не потерять обороты, пока новый министр будет входить в курс дел.

"И второе – нулевую толерантность к коррупции, ведь здесь нельзя давать никакого послабления, не должно быть никаких неприкасаемых, иначе все предыдущие наработки вмиг разрушатся, как карточный домик, все откатится назад и старая система станет еще более резистентной к любым изменениям", – подытоживает Гуменчук.

В целом отрасль ожидает от нового министра прежде всего четкого стратегического видения развития оборонной промышленности вместо точечных решений. Это разграничение функций заказчика и разработчика промышленной политики, реальный диалог с производителями еще на этапе подготовки решений, а не после их принятия, и прозрачные и понятные правила закупок – критерии оценки, определение ТТХ, условия оплаты и кодификация.

В то же время индустрия хочет видеть преемственность и темп реформ: сохранение команды и наработок предыдущего руководства, опережающее планирование производства на несколько месяцев вперед, запуск реально работающего механизма контролируемого экспорта и нулевую толерантность к коррупции. Общий настрой – дать новой команде время, но оценивать ее по конкретным измеряемым результатам, а не по личности министра.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Чего прежде всего ожидает оборонная отрасль от Евгения Хмары?

– Целостного стратегического видения развития оборонной промышленности вместо отдельных точечных решений.

– Почему индустрия подчеркивает важность диалога с производителями?

– Потому что решения, принятые без согласования с рынком, впоследствии приходится исправлять уже совместными усилиями государства и бизнеса.

– Что отрасль хочет сохранить от предыдущей команды Минобороны?

– Наработки и ту часть команды, которая готова продолжить работу с новым министром.

– По чем индустрия предлагает оценивать новую команду Минобороны?

– По конкретным измеряемым результатам – скорости закупок, работе тендеров по ТТХ и реальности механизма экспорта, а не по личности министра.