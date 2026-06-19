Лунная база под угрозой? NASA приостановила разработку важного модуля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Позиция разработчиков

На публичном уровне ни одна из сторон пока прямо не подтверждает приказ о приостановке работ или то, что это означает окончательный конец для программы HALO. Представители компании-производителя стараются сохранять оптимизм в отношении будущего своих разработок.

"HALO можно перепрофилировать для целого ряда других лунных миссий, ведь это наиболее зрелая технология для обеспечения жизнедеятельности в условиях глубокого космоса или на Луне", - сообщил представитель Northrop Grumman.

"Northrop Grumman и наши партнеры-поставщики будут продолжать сотрудничать с NASA, пока они изучают, как наилучшим образом использовать эти ресурсы", — добавил он.

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В то же время в компании подчеркнули, что большинство сотрудников, которых коснулись изменения в программе HALO, не останутся без работы. Их уже перераспределяют на другие открытые вакансии и текущие программы в рамках масштабного космического портфеля компании.

Источники также указывают, что решение приостановить разработку не вызвало серьезных разногласий между космическим агентством и его ключевым подрядчиком.

Инсайдеры в NASA отмечают, что ведомство достигло соглашения с Northrop Grumman относительно их дальнейшего альтернативного вклада в создание будущей лунной базы.

Почему NASA отказалась от модуля?

Точные причины, по которым работу над HALO приостановили именно сейчас, остаются неизвестными, однако эксперты выделяют два наиболее вероятных сценария:

Проблема большой массы. В полностью укомплектованном состоянии модуль HALO весит от 8 до 9 метрических тонн. Доставить такой массивный объект на поверхность Луны - колоссальная техническая задача.

Это могло противоречить нынешней стратегии NASA, которая предусматривает постепенное и осторожное развитие лунной инфраструктуры по принципу "научиться ходить, прежде чем бегать".

Технические дефекты. Ранее в ходе производства конструкций HALO были выявлены серьёзные проблемы с коррозией металла. Вполне возможно, что устранение этих дефектов потребовало бы слишком много времени и привело бы к огромным финансовым перерасходам, которые агентство считает нецелесообразными.

Независимо от мотивов, полное или даже временное прекращение работ над HALO аналитики называют очередным гвоздем в гроб окололунной станции Lunar Gateway, которая и без того в последнее время сталкивается с жесткой критикой и кризисом финансирования.