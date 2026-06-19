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Лунная база под угрозой? NASA приостановила разработку важного модуля

14:16 19.06.2026 Пт
3 мин
Это решение может стать последним ударом по будущей окололунной станции Lunar Gateway
aimg Ольга Завада
Лунная база под угрозой? NASA приостановила разработку важного модуля NASA ищет новое применение для технологий HALO (фото: NASA)
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NASA совместно с Northrop Grumman приостановила разработку ключевого лунного модуля HALO (Habitable and Logistics Outpost). Вероятно, речь идет о полной остановке производственных процессов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Позиция разработчиков

На публичном уровне ни одна из сторон пока прямо не подтверждает приказ о приостановке работ или то, что это означает окончательный конец для программы HALO. Представители компании-производителя стараются сохранять оптимизм в отношении будущего своих разработок.

"HALO можно перепрофилировать для целого ряда других лунных миссий, ведь это наиболее зрелая технология для обеспечения жизнедеятельности в условиях глубокого космоса или на Луне", - сообщил представитель Northrop Grumman.

"Northrop Grumman и наши партнеры-поставщики будут продолжать сотрудничать с NASA, пока они изучают, как наилучшим образом использовать эти ресурсы", — добавил он.

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В то же время в компании подчеркнули, что большинство сотрудников, которых коснулись изменения в программе HALO, не останутся без работы. Их уже перераспределяют на другие открытые вакансии и текущие программы в рамках масштабного космического портфеля компании.

Источники также указывают, что решение приостановить разработку не вызвало серьезных разногласий между космическим агентством и его ключевым подрядчиком.

Инсайдеры в NASA отмечают, что ведомство достигло соглашения с Northrop Grumman относительно их дальнейшего альтернативного вклада в создание будущей лунной базы.

Почему NASA отказалась от модуля?

Точные причины, по которым работу над HALO приостановили именно сейчас, остаются неизвестными, однако эксперты выделяют два наиболее вероятных сценария:

Проблема большой массы. В полностью укомплектованном состоянии модуль HALO весит от 8 до 9 метрических тонн. Доставить такой массивный объект на поверхность Луны - колоссальная техническая задача.

Это могло противоречить нынешней стратегии NASA, которая предусматривает постепенное и осторожное развитие лунной инфраструктуры по принципу "научиться ходить, прежде чем бегать".

Технические дефекты. Ранее в ходе производства конструкций HALO были выявлены серьёзные проблемы с коррозией металла. Вполне возможно, что устранение этих дефектов потребовало бы слишком много времени и привело бы к огромным финансовым перерасходам, которые агентство считает нецелесообразными.

Независимо от мотивов, полное или даже временное прекращение работ над HALO аналитики называют очередным гвоздем в гроб окололунной станции Lunar Gateway, которая и без того в последнее время сталкивается с жесткой критикой и кризисом финансирования.

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