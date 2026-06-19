Місячна база під загрозою? NASA призупинила розробку важливого модуля

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Позиція розробників

На публічному рівні жодна зі сторін наразі прямо не підтверджує наказ про зупинку робіт або те, що це означає остаточний кінець для програми HALO. Представники компанії-виробника намагаються зберігати оптимізм щодо майбутнього своїх напрацювань.

"HALO можна перепрофілювати для цілої низки інших місячних місій, адже це найбільш зріла технологія для підтримки глибокого космосу або місячного середовища існування", - повідомив речник Northrop Grumman.

"Northrop Grumman та наші партнери-постачальники продовжуватимуть співпрацювати з NASA. Наразі вони вивчають, як найкраще використати ці ресурси", - додав він.

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Водночас у компанії підкреслили, що більшість співробітників, яких зачепили зміни у програмі HALO, не залишаться без роботи. Їх уже перерозподіляють на інші відкриті вакансії та поточні програми у межах масштабного космічного портфоліо компанії.

Джерела також вказують, що рішення зупинити розробку не викликало серйозних розбіжностей між космічною агенцією та її ключовим підрядником.

Інсайдери у NASA зазначають, що відомство дійшло згоди з Northrop Grumman щодо їхнього подальшого альтернативного внеску у створення майбутньої місячної бази.

Чому NASA відмовилася від модуля?

Точні причини, чому роботу над HALO припинили саме зараз, залишаються невідомими, проте експерти виділяють два найімовірніші сценарії:

Проблема великої маси. У повністю спорядженому стані модуль HALO має вагу від 8 до 9 метричних тонн. Доставити такий масивний об'єкт на поверхню Місяця - колосальне технічне завдання.

Це могло суперечити чинній стратегії NASA, яка передбачає поступовий та обережний розвиток місячної інфраструктури за принципом "навчитися ходити, перш ніж бігати".

Технічні дефекти. Раніше під час виробництва конструкцій HALO було виявлено серйозні проблеми з корозією металу. Цілком можливо, що усунення цих дефектів вимагало б занадто багато часу та призвело б до значних фінансових перевитрат, які агентство вважає недоцільними.

Незалежно від мотивів, повне або навіть тимчасове згортання робіт над HALO експерти називають "черговим цвяхом у труну" навколомісячної станції Lunar Gateway, яка і без того останнім часом стикається з жорсткою критикою та кризою фінансування.