RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На месте Пригожина я бы волновался про жизнь, - Блинкен

Фото: основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин должен переживать за свою безопасность и жизнь.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его мнению, Пригожину следует опасаться судьбы некоторых противников Кремля, погибших в "загадочных обстравинах".

Неудачный бунт Пригожина

24 июня этого года Пригожин объявил демарш российскому военному руководству и устроил попытку госпереворота, который оказался провальным - его наемники не дошли до Москвы около 200 км.

После российского диктатора Владимира Путина пообещали Пригожину закрыть против него уголовное дело, если он "уйдет в Беларусь". Теперь его наемники размещаются там, а в Украине больше не воюют.

В Ми-6 заявили, что Путин договорился с Пригожиным, чтобы "спасти свою шкуру".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераВагнеровцыЕвгений Пригожин