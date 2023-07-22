На месте Пригожина я бы волновался про жизнь, - Блинкен

По его мнению, Пригожину следует опасаться судьбы некоторых противников Кремля, погибших в "загадочных обстравинах".

Неудачный бунт Пригожина

24 июня этого года Пригожин объявил демарш российскому военному руководству и устроил попытку госпереворота, который оказался провальным - его наемники не дошли до Москвы около 200 км.

После российского диктатора Владимира Путина пообещали Пригожину закрыть против него уголовное дело, если он "уйдет в Беларусь". Теперь его наемники размещаются там, а в Украине больше не воюют.

В Ми-6 заявили, что Путин договорился с Пригожиным, чтобы "спасти свою шкуру".

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