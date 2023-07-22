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На місці Пригожина я би хвилювався за життя, - Блінкен

Фото: засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин має переживати за свою безпеку та життя.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

На його думку, Пригожину варто остерігатися долі деяких противників Кремля, які загинули за "загадкових обстравин".

Невдалий бунт Пригожина

24 червня цього року Пригожин оголосив демарш російському військовому керівництву і влаштував спробу держперевороту, який виявився провальним - його найманці не дійшли до Москви близько 200 км.

Після у російського диктатора Володимира Путіна пообіцяли Пригожину закрити проти нього кримінальну справу, якщо він "піде в Білорусь". Тепер його найманці розміщуються там, а в Україні більше не воюють.

В Мі-6 заявили, що Путін домовився з Пригожиним, щоб "врятувати свою шкуру".

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ПВК ВагнераВагнерівціЄвген Пригожин