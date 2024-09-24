Местные власти рассказали о последствиях удара по Запорожью

В полиции сообщили, что в период с 22:30 по 23:00 23 сентября российская армия нанесла серию ударов по Запорожью и Запорожскому району. Тип боеприпасов устанавливается.

Предварительно, зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры. В частном секторе горели дома и хозяйственные постройки. Полиция сообщает о погибшем мужчине и трех раненых людях, из них – один ребенок.

Секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила о пяти раненых, среди которых 13-летняя девушка.