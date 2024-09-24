Местные власти рассказали о последствиях удара по Запорожью

В результате российского воздушного удара по Запорожью в частном секторе города загорелись жилые дома. Число раненых возросло до 5, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области и секретаря Запорожского горсовета Регина Харченко, которую цитирует Суспильне.
В полиции сообщили, что в период с 22:30 по 23:00 23 сентября российская армия нанесла серию ударов по Запорожью и Запорожскому району. Тип боеприпасов устанавливается.
Предварительно, зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры. В частном секторе горели дома и хозяйственные постройки. Полиция сообщает о погибшем мужчине и трех раненых людях, из них – один ребенок.
Секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила о пяти раненых, среди которых 13-летняя девушка.
Напомним, 23 сентября россияне атаковали с воздуха Запорожье.
Предыдущая авиационная атака россиян на город произошла 22 сентября около 23:00. Были повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. Пострадали 22 человека, среди которых двое детей.
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