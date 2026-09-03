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Место зарождения жизни под вопросом: популярная теория оказалась ошибочной

19:12 03.09.2026 Чт
2 мин
Устаревшие представления подвели ученых
aimg Ольга Завада
Геохимик опроверг популярную гипотезу о Земле (фото: Pexels)

Геохимик Бенджамин Тутоло из Университета Калгари опроверг популярную гипотезу о том, что жизнь на Земле зародилась в глубоководных гидротермальных источниках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике PNAS.

Почему популярная теория оказалась ошибочной?

В течение многих лет гипотеза о возникновении живых организмов у океанических источников считалась фундаментальной.

Ученые предполагали, что глубоководные вентили, выделяющие тепло, водород и щелочные жидкости, создали идеальную среду для первоначального метаболизма.

Даже открытие гидротермального поля "Потерянный город" в Атлантическом океане в 2000 году с его высокими карбонатными дымоходами долгое время считалось подтверждением этой идеи.

Однако Бенджамин Тутоло отмечает, что концепция базируется на устаревших и ложных предположениях о химических условиях, царивших на нашей планете почти 4 миллиарда лет назад.

Фундаментальные проблемы океанической гипотезы

Ученые долгое время считали сульфидные минералы главными катализаторами первичного метаболизма, однако щелочные источники, близлежащие породы и древний океан фактически не содержали серы.

Необходимые для химических реакций мощные протонные градиенты между щелочной жидкостью и кислым океаном в реальности не могли существовать.

Высокие показатели щелочности получали только тогда, когда образцы жидкости поднимали на поверхность и охлаждали, тогда как при колоссальном давлении и высоких температурах на дне океана эти жидкости имели значительно более низкую щелочность.

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Где на самом деле зародилась жизнь?

Вместо глубоководных вентилей геохимик предлагает обратить внимание на поверхностные водоемы. Исследования показывают, что именно в испарительных бассейнах и озерах есть все необходимые химические условия для синтеза ключевых компонентов живых клеток - РНК, белков и липидов.

Новый взгляд ученого перечеркивает предыдущие представления и заставляет ученых пересмотреть подходы к поиску внеземной жизни.

По словам Тутоло, поиск следов биологической активности у гидротермальных источников на Марсе или ледяных спутниках Юпитера и Сатурна может оказаться бесполезным.

Несмотря на это, шансы обрести инопланетную жизнь все еще остаются, ведь испарительные озера теоретически могут формироваться на поверхностях других планет и спутников во Вселенной.

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