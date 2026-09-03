Место зарождения жизни под вопросом: популярная теория оказалась ошибочной

Геохимик Бенджамин Тутоло из Университета Калгари опроверг популярную гипотезу о том, что жизнь на Земле зародилась в глубоководных гидротермальных источниках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике PNAS.
В течение многих лет гипотеза о возникновении живых организмов у океанических источников считалась фундаментальной.
Ученые предполагали, что глубоководные вентили, выделяющие тепло, водород и щелочные жидкости, создали идеальную среду для первоначального метаболизма.
Даже открытие гидротермального поля "Потерянный город" в Атлантическом океане в 2000 году с его высокими карбонатными дымоходами долгое время считалось подтверждением этой идеи.
Однако Бенджамин Тутоло отмечает, что концепция базируется на устаревших и ложных предположениях о химических условиях, царивших на нашей планете почти 4 миллиарда лет назад.
Ученые долгое время считали сульфидные минералы главными катализаторами первичного метаболизма, однако щелочные источники, близлежащие породы и древний океан фактически не содержали серы.
Необходимые для химических реакций мощные протонные градиенты между щелочной жидкостью и кислым океаном в реальности не могли существовать.
Высокие показатели щелочности получали только тогда, когда образцы жидкости поднимали на поверхность и охлаждали, тогда как при колоссальном давлении и высоких температурах на дне океана эти жидкости имели значительно более низкую щелочность.
Вместо глубоководных вентилей геохимик предлагает обратить внимание на поверхностные водоемы. Исследования показывают, что именно в испарительных бассейнах и озерах есть все необходимые химические условия для синтеза ключевых компонентов живых клеток - РНК, белков и липидов.
Новый взгляд ученого перечеркивает предыдущие представления и заставляет ученых пересмотреть подходы к поиску внеземной жизни.
По словам Тутоло, поиск следов биологической активности у гидротермальных источников на Марсе или ледяных спутниках Юпитера и Сатурна может оказаться бесполезным.
Несмотря на это, шансы обрести инопланетную жизнь все еще остаются, ведь испарительные озера теоретически могут формироваться на поверхностях других планет и спутников во Вселенной.