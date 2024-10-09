Можно выбрать место службы. В ТЦК назвали альтернативу мобилизации

Альтернативой для мобилизации может служить контрактная служба. У нее множество преимуществ, одним из которых является возможность выбирать самостоятельно военную профессию.
Об этом заявил начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич во время брифинга в Ужгородском пресс-клубе. сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.
Он рассказал о ключевых особенностях подписания контракта с Вооруженными Силами Украины. По его словам, контрактная служба открывает перед добровольцами больше возможностей по сравнению с мобилизацией.
К примеру, контрактники могут сами выбирать специальность и воинскую часть, где хотят служить, а также при желании менять профессию благодаря действующим учебным центрам.
"Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать военную часть, которая нравится. Ведь военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может. Контрактники не только выбирают стабильное денежное довольствие, и обеспечение всем необходимым. Человек там находит собратьев" , посестер", - рассказал Шахлевич.
Военнослужащие по контракту получают ряд социальных гарантий:
Кроме того, контрактники могут служить в тыловых частях или частях специального транспорта. Шахлевич подчеркнул, что добровольцы могут выбрать подразделение самостоятельно, в то время как мобилизация предполагает государственное распределение без возможности выбора.
Приводится алгоритм подписания контракта такой, который включает:
"Все то же можно сделать в ТЦК, с человеком будет работать наш инструктор, который поможет собрать пакет документов", - пояснил Шахлевич.
По его словам, у некоторых могут быть опасения не попасть в избранную часть. Он назвал их преждевременными, поскольку воинская часть предоставляет рекомендательное письмо, по которому контрактник направляется именно в избранную часть.
Ранее мы рассказывали о том, что в Раде нашли эффективный инструмент мобилизации добровольцев, среди которых - мобилизация напрямую в желаемую часть без участия ТЦК.
Также недавно правительство Украины сократило срок явки в ТЦК по повестке.
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