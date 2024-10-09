Можно выбрать место службы. В ТЦК назвали альтернативу мобилизации

Он рассказал о ключевых особенностях подписания контракта с Вооруженными Силами Украины. По его словам, контрактная служба открывает перед добровольцами больше возможностей по сравнению с мобилизацией.

К примеру, контрактники могут сами выбирать специальность и воинскую часть, где хотят служить, а также при желании менять профессию благодаря действующим учебным центрам.

"Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать военную часть, которая нравится. Ведь военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может. Контрактники не только выбирают стабильное денежное довольствие, и обеспечение всем необходимым. Человек там находит собратьев" , посестер", - рассказал Шахлевич.

Военнослужащие по контракту получают ряд социальных гарантий:

стабильное денежное довольствие,

медицинское обслуживание,

компенсации по аренде жилья,

единовременное пособие от государства при подписании первого контракта, которое в 2024 году колеблется от 24 000 до 30 000 гривен в зависимости от звания.

Кроме того, контрактники могут служить в тыловых частях или частях специального транспорта. Шахлевич подчеркнул, что добровольцы могут выбрать подразделение самостоятельно, в то время как мобилизация предполагает государственное распределение без возможности выбора.

Приводится алгоритм подписания контракта такой, который включает:

желание вступить в ряды ВСУ,

поиск должности на сайтах, например через сайты https://lobbyx.army/ , https://defence.robota.ua/ и другие,

поиск контактов воинской части и требований для конкретной должности,

получение рекомендательного письма от выбранной части.

"Все то же можно сделать в ТЦК, с человеком будет работать наш инструктор, который поможет собрать пакет документов", - пояснил Шахлевич.

По его словам, у некоторых могут быть опасения не попасть в избранную часть. Он назвал их преждевременными, поскольку воинская часть предоставляет рекомендательное письмо, по которому контрактник направляется именно в избранную часть.