Градостроительные условия и ограничения тормозят восстановление и ломают доверие к власти, - Шуляк

В частности, она называет процедуру согласования градостроительных условий и ограничений (ГУО) "точкой входа" в коррупционные схемы, которые блокируют инвестиции, разрушают конкуренцию и снижают доверие к власти.

"Этот документ - основа, без которой невозможно начать любое строительство. И именно поэтому вокруг сосредоточено столько схем. Любая задержка или формальное отклонение может остановить инвестицию на миллионы гривен. И когда решение зависит только от воли чиновников, а не от четких параметров закона, - это всегда риск", - подчеркнула Шуляк.

По данным НАПК, 44,1% граждан, которые обращались в органы власти по делам, связанным со строительством, сталкивались с вымогательством взяток. Среди представителей бизнеса таких случаев - 27,9%.

Больше всего жалоб, согласно отчету, поступило именно по процедурам, связанным с согласованием ГУО. На практике это означает, что застройщики вынуждены либо платить, либо стоять в очередях и согласовывать параметры вручную, без какой-либо гарантии результата.

"Мы неоднократно получали сигналы о том, что в отдельных громадах выдача ГУО превращается в инструмент шантажа. Тебе могут неделями не отвечать на обращения, заставляя "договариваться". Или наоборот - появляется внезапное "улучшение", если ты правильно договорился с чиновниками. Это и есть классический пример коррупционной дискреции", - отметила Елена Шуляк.

Градостроительные условия определяют целый ряд характеристик объекта застройки: целевое назначение земельного участка, предельную высотность, плотность застройки, расстояния до границ участка, обязательные озеленения, этажность и тому подобное. Формально эти требования должны быть стандартными - но на практике они часто прописываются под конкретного "своего" застройщика или наоборот используются как способ блокирования проектов конкурентов.

По словам Шуляк, одной из ключевых проблем является именно чрезмерная гибкость в трактовке требований. Даже при наличии генерального плана или зонинга, органы местного самоуправления имеют широкие полномочия изменять или детализировать требования по своему усмотрению. Это создает идеальную среду для злоупотреблений.

"Мы не говорим об отдельных случаях. Мы говорим о системной проблеме, когда правила игры отсутствуют как класс. И пока это не будет изменено, мы не сможем говорить о прозрачном рынке строительства, особенно в условиях послевоенного восстановления", - акцентировала она.

Еще одной проблемой, на которую обращает внимание народный депутат, является отсутствие единой цифровой системы проверки и регистрации ГУО. Несмотря на запуск платформы DREAM и электронных реестров, на уровне громад все еще доминируют бумажные процессы, ручное согласование и "традиционные" схемы ускорения.

"Пока что лучшая борьба с коррупцией - это не инспекции, а невозможность нажать кнопку "спрятать" или "затормозить" документ. И это то, что должно быть в основе реформирования системы ГУО", - подчеркнула Елена Шуляк.

Новая архитектура градостроительного регулирования, напоследок отметила она, должна включать стандартизированные шаблоны для выдачи ГУО, автоматическую проверку соответствия ГСН и публичность всех решений в цифровом формате.

Кроме того, общины должны быть заинтересованы не в удержании власти над процедурой, а в ее упрощении - потому что именно это позволит им привлечь инвесторов.