Один из самых дорогих законов в истории: концепцию Градостроительного кодекса оценили в 45 млн гривен

На разработку концепции Градостроительного кодекса его разработчики хотели получить более 1 млн долларов. Группа работает уже больше года, но за это время ее участники не смогли представить никаких наработок.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Украинскую правду ".

Она сообщила, что в отсутствие актуального генерального плана законодательство позволяет принимать решение о застройке на основе детальных планов территорий. Это создает поле игры для нечестных на руку компаний и представителей госорганов. А попытки реформировать градостроительное законодательство вызывают яростное сопротивление.

Вместе с тем государство постепенно меняет законодательство в области градостроительства. Например, парламент уже приблизился к европейским стандартам строительства, имплементировав 305-й регламент ЕС по строительным изделиям. Также финализируется основополагающий законопроект об основах восстановления – от функционирования системы DREAM до маркеров качества проектной документации на строительство и требований к урегулированию деятельности участников строительства.

Параллельно на базе комитета продолжается работа над разработкой Градостроительного кодекса, однако она до сих пор не принесла ожидаемых результатов, несмотря на то, что ее исполнители только разработку его концепции оценили в более чем 1 млн долларов.

"Рабочая группа создана еще в марте 2023 года, но наш комитет так и не увидел хотя бы общей концепции градостроительного кодекса, то есть документа, который стал бы основой будущего градостроительного законодательства. Впрочем, на разработку концепции кодекса ее разработчики хотели получить 45 миллионов гривен за 12 месяцев, за которые должны сделать даже готовый документ, а его концепцию. Но таких заоблачных сумм не видел ни один разработчик законопроекта за все годы работы парламента независимой Украины. А это даже не Кодекс, а его концепция", - отметила Шуляк.

По словам парламентарии, обычно для разработки законодательных инициатив народные депутаты пытаются использовать имеющийся ресурс. Кроме того, в парламенте предоставляют свои услуги по подготовке законодательных инициатив работники секретариата комитета. В работе также помогают ОО, также работающие за средства доноров.

Более того, эксперты "Лаборатории законодательных инициатив" и Исследовательская служба Верховной Рады Украины предоставили рабочей группе, разрабатывающей Кодекс, специальные исследования по градостроительному законодательству других стран. Также Исследовательская служба ВРУ подготовила анализ международного законодательства (Британия, Франция, Норвегия, Ирландия и другие) по осуществлению градостроительного контроля частными субъектами ведущих стран.

"Но, к сожалению, ни эти, ни другие наработки так и не были рассмотрены на заседаниях рабочей группы, несмотря на свое высокое качество и ссылки на лучшие мировые практики. В то же время авторы градостроительного кодекса утверждают, что всех упомянутых исследований для создания его концепции мало и для этого нужны 45 млн гривен. Впрочем, я считаю, что, так сказать, недофинансирование – не главная проблема того, что более чем за год наш комитет так и не увидел хоть концепции градостроительного кодекса", - подчеркнула Елена Шуляк.

Председатель профильного комитета предлагает несколько способов, которые могли бы ускорить процесс и сделать его более качественным. Во-первых, одной из причин затягивания создания Градостроительного кодекса может быть наличие в работе группы представителей градостроительных коррупционных схем времен Януковича. Люди с сомнительной репутацией из руководства печально известной ГАСИ дискредитируют саму идею реформирования градостроительного законодательства.

Во-вторых, стоит пригласить к работе более широкий круг профессиональных специалистов – по сей день среди разработчиков градостроительного кодекса нет ни представителей антикоррупционных организаций, ни экспертов по цифровой трансформации.

В-третьих, согласно последним данным "Методологии коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления", первое место по количеству коррупционных проявлений со стороны ОМС занимают вопросы, связанные с утверждением детальных планов территорий (ДПТ), а также предоставление градостроительных условий и ограничений (МУО).

Речь идет именно о чиновниках, во многих случаях причастных к хаотическим или незаконным строительным процессам. Поэтому градостроительный кодекс, подчеркнула Шуляк, должен отражать не пожелания местных чиновников, а требования людей и лучшие мировые практики в градостроительстве.

"Подводя итог, имею большую надежду, что и без 45 миллионов на концепцию, градостроительному кодексу таки быть. Но авторам не стоит долго медлить, потому что вызовы по восстановлению – колоссальные. Реалии требуют качественных и быстрых решений", - резюмировала Шуляк.

Напомним, Единая Государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ), работающая в Украине уже 4 года, за это время стала действенным антикоррупционным предохранителем в сфере градостроительства – антикоррупционный эффект ее деятельности уже превышает 10 млрд гривен, а функционал е-системы в сфере строительства планируют расширять и дальше. В частности, следующими шагами в расширении функционала ЕГЭСБ должны стать:

Запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, представленная заказчиком, прошла успешную проверку;

Введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, не прошедшей проверку в системе.