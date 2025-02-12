Треть компаний в сфере строительства имеет опыт коррупционных взаимоотношений: исследование

Наиболее распространенные коррупционные ситуации в сфере строительства и земельных отношений - решение вопроса о передаче земельного участка в пользование или в собственность, предоставление градостроительных условий и ограничений, а также получение разрешений на строительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, комментируя результаты социологического исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность".

Сама сфера строительства входит в пятерку самых коррумпированных, на уровне с таможней и судебной системой.

По ее словам, опрошенные представители бизнеса выделили 5 основных сфер, которые по их мнению являются наиболее коррупционными. На первом месте - таможня, которую коррупционной считают 35,1% опрошенных. На втором месте - услуги по подключению и обслуживанию систем электро-, газо- и водоснабжения и водоотведения с показателем в 32,2%. На третьем месте - деятельность правоохранительных органов с показателем в 28,5%. На четвертом месте - строительство и земельные отношения с показателем в 27,9%. На последнем месте - судебная система с 18,1%.

"Коррупция в строительной сфере - очень давняя традиция и негативная тенденция на украинском рынке. На уровне парламента и правительства последовательно осуществляется ряд шагов, чтобы минимизировать это явление. Тем не менее, почти 28% опрошенных украинцев считают эту сферу до сих пор коррумпированной. Более того, о коррупционном опыте, как свидетельствуют результаты исследования, заявили 32,7% опрошенных. В то же время, определенный оптимизм мы имеем в динамике, поскольку в 2021 году этот показатель составлял 40,3%", - отметила Шуляк.

Она добавила, что инициаторами коррупционных ситуаций выступают в основном чиновники. В 2021 году об этом заявляли 22,4% опрошенных. У 2024 - 19,9%. Об инициаторах коррупционных проявлений среди посетителей в 2021 году говорили 8,5% опрошенных, а в 2024 году 5%.

"То есть, мы видим, что в сфере удается постепенно внедрять прозрачность. Как на уровне должностных лиц, которые берут взятки, так и на уровне предпринимателей, которые их предлагают. Но, как показывает и украинский, и мировой опыт, одним из лучших антикоррупционных предохранителей является цифровизация. Именно 4 года назад заработала Единая государственная электронная система в сфере строительства, благодаря которой по состоянию только на начало прошлого года удалось сэкономить более 11 млрд гривен", - отметила председатель комитета градостроительства.

Как свидетельствуют результаты вышеупомянутого опроса, к наиболее распространенным коррупционным ситуациям сейчас относят:

Решение вопроса о передаче земельного участка в пользование или в собственность, в том числе без применения процедуры аукционов. В 2021 году 5% опрошенных граждан делали для этого неофициальные платежи служащему. Но в 2024 году этот показатель, к сожалению, вырос и составляет 15,5%;

Получение строительного паспорта/градостроительных условий и ограничений от отдела градостроительства и архитектуры - 9,6%;

Нереагирование на неправомерное пользование земельным участком после окончания срока действия договора аренды земельного участка - 9%, при том, что в 2021 году было 13%;

Получение разрешения на строительство/реконструкцию - 8,9% при том, что в 2021 году было 17,8%;

Предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка - 8,2% при том, что в 2021 году было 11,8%.

"К наиболее коррупционным элементам в сфере градостроительства сегодня относят, в частности, предоставление градостроительных условий и ограничений, установление охранных зон и выдача строительного паспорта застройки и контроль за соблюдением строительных норм. Чтобы избежать первого должна быть введена практика, когда формировать и регистрировать градостроительные условия и ограничения уполномоченный орган будет с использованием ЕДЕССБ, отказ - с перечнем оснований со ссылкой на нормы, а также рекомендацию как исправить нарушения. При этом отправлять заявителю ГУО/отказ он должен будет способом, которым было подано заявление", - пояснила Шуляк.

Кроме этого, добавила она, в законодательстве следует предусмотреть четкие причины для отказа, порядок обжалования решений органов местной власти и процедуру повторного обращения. Все это должно происходить обязательно с использованием ЕДЕССБ, а не в ручном режиме.

Парламентарий также указала, что не менее значительный коррупционный риск в строительной сфере на сегодняшний день - разработка и утверждение детальных планов территорий (ДПТ). С помощью них громады могли менять целевое назначение земельных участков и выделение их под застройку.

"Этот коррупционный инструмент годами использовали отдельные строительные компании в сговоре с местными властями, поскольку законодательство это позволяло. Но с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ДПТ и отныне выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак "стоп" для хаотичной застройки и различных видов земельного рейдерства", - резюмировала Елена Шуляк.