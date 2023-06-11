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Город закрыт. В Херсонской ОВА рассказали, что происходит в затопленных Олешках

Фото: в Херсонской ОВА рассказали, что происходит в затопленных Олешках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики закрыли оккупированные Олешки Херсонской области, которые затопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Эвакуироваться могут только жители с российским паспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в эфире телемарафона.

"Ситуация в Олешковской общине, как и в целом на левом берегу, очень критическая. Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дело не пошло. Никакой эвакуации не было. Сейчас в общине нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и продуктах питания", - сказал Прокудин.

По его словам, оккупанты полностью закрыли Олешки и ввели так называемый "карантин". Жителей города не выпускают, а на выездах установлены российские блокпосты.

Прокудин подчеркнул, что оккупанты эвакуируют только людей, имеющих российский паспорт. Увозят украинцев, по его словам, в российский Воронеж.

"О жертвах - подтверждены 8 человек, погибших в результате подтопления. Это проверенная информация олешковскими врачами. Да, есть случаи нахождения трупов людей в общине. Те цифры, которые называют (в сети, - ред.), это не подтвержденная информация", - заявил глава ОВА.

Он добавил, что украинским силам удалось эвакуировать около 100 человек с оккупированного левого берега Херсонской области, но оккупанты мешают спасательной операции, обстреливая население.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС часть левого берега Херсонской области была затоплена, в частности город Олешки. По состоянию на 11 июня там затоплены 14 населенных пунктов.

Ситуация на оккупированном левобережье критическая, поскольку россияне не проводят массовую эвакуацию населения и обстреливают населенные пункты. В сети заявляли о многочисленных жертвах из-за затопления. Пока эту информацию не подтверждают украинские власти, потому что доступа к оккупированной территории нет.

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Херсонская областьКаховская ГЭС