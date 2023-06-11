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Уровень воды продолжает падать. В ОВА рассказали о ситуации в Херсонской области

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Воскресенье 11 июня 2023 09:32
Уровень воды продолжает падать. В ОВА рассказали о ситуации в Херсонской области Фото: в ОВАЕ рассказали о ситуации в Херсонской области (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта. За ночь уровень воды упал еще на 26 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Ситуация в Херсонской области

"Подтопленными остаются 32 деоккупированных населенных пункта. В воде - 3784 дома, вода понемногу отступает. К утру ее уровень составляет 4 метра 19 сантиметров. За ночь он снизился на 26 сантиметров. На правобережье эвакуированы 2716 человек", - рассказал Прокуд.

Ситуация на Левобережье, к сожалению, положительной динамики не имеет. Скорость спада воды уменьшилась, а эвакуация гражданских провалена. Российские оккупанты отбирают у людей лодки, чтобы самостоятельно отплыть из пострадавших районов.

Течение несет к берегам боеприпасы и мины

По словам пресс-секретаря оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, на Левом берегу вода размыла боеприпасы и мины, которые хранились в военных точках и складах россиян вблизи Днепра. Взрывоопасные снаряды сейчас дрейфуют по воде из-за чего могут нести угрозу гражданским.

"Первый паводковый подъем воды залил их блиндажи и окопы - уже тогда они потеряли часть личного состава и оружие. В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, находились и их полевые склады боеснабжения. Все это сейчас разнесено по зоне затопления и может нести опасность", - пояснила Гуменюк.

Подрыв ГЭС и эвакуация в Херсонской области

Ночью, 6 июня, россияне подорвали Каховскую ГЭС, что привело к серьезным последствиям. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сложнейшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Враг отказывается эвакуировать гражданское население, а также затрудняет спасение людей обстрелами.

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