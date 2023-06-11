Місто закрите. У Херсонській ОВА розповіли, що відбувається в затоплених Олешках

"Ситуація в Олешківській громаді, як і в цілому на лівому березі, дуже критична. Окупанти оголошували про якусь евакуацію, але далі слів діла не пішло. Ніякої евакуації не було. Зараз у громаді немає зв'язку, світла і газопостачання. Населення гостро потребує питної води і продуктів харчування", - сказав Прокудін.

За його словами, окупанти повністю закрили Олешки та ввели так званий "карантин". Жителів міста не випускають, а на виїздах встановлені російські блокпости.

Прокудін підкреслив, що окупанти евакуйовують лише людей, які мають російський паспорт. Вивозять українців, за його словами, у російський Воронеж.

"Щодо жертв - підтверджено 8 людей, які загинули внаслідок підтоплення. Це перевірена інформація олешківськими лікарями. Так, є випадки знаходження трупів людей в громаді. Ті цифри, які називають (у мережі, - ред.), це не підтверджена інформація", - заявив очільник ОВА.

Він додав, що українським силам вдалося евакуювати близько 100 осіб з окупованого лівого берега Херсонської області, але окупанти заважають рятувальній операції, обстрілюючи населення.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Через підрив окупантами Каховської ГЕС частина лівого берега Херсонської області була затоплена, зокрема місто Олешки. Станом на 11 червня там затоплено 14 населених пунктів.

Ситуація на окупованому лівобережжі критична, оскільки росіяни не проводять масову евакуацію населення та ще й обстрілюють населені пункти. У мережі заявляли про численні жертви через затоплення. Наразі цю інформацію не підтверджує українська влада, бо доступу до окупованої території немає.

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