RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Марьинку, - Барабаш

Фото: Авдеевка постепенно превращается в Марьинку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы не перестают обстреливать гражданские места в Авдеевке. Город постепенно превращается в уничтоженную Марьинку, которой уже почти нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире "Суспыльне. Спротив".

"Как было горячо, так и остается. В сутки чуть более 30 массированных обстрелов по территории общины, 12 авиабомбовых ударов", - рассказал Барабаш.

По его словам, российские войска избивают по укрытиям людей, местам скопления, больницы, волонтерским пунктам и местам, где можно набрать воды.

"Просто идет уничтожение местного населения. Город стирают. Авдеевка постепенно превращается в Мариинку, которой уже не существует", - подчеркнул начальник МВА.

Барабаш также рассказал, что сейчас из города выезжают люди, которые еще месяц назад говорили, что не покинут дом при любых обстоятельствах.

"Те, кто возможно и ожидал какого-то прихода "русского мира" увидели, что оно того не стоит. За прошедшую неделю 94 уехало. В городе остается 1461 человек. Эвакуация есть", - добавил он.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаДонецкая областьВойна России против Украины