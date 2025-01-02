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Жилье в Житомире. Что происходит на рынке недвижимости города и какие цены на квартиры

Житомир, Четверг 02 января 2025 12:17
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Жилье в Житомире. Что происходит на рынке недвижимости города и какие цены на квартиры Сколько стоят квартиры в Житомире (фото: facebook.com_groups_fbzhytomyr)
Автор: Василина Копытко

В Житомире новостройки в течение последних полгода подешевели на 5% в долларовом эквиваленте, а вот цены на вторичке и рынке аренды стабилизировались. Стоимость недвижимости в городе относится к среднему сегменту по Украине.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, какая стоимость квартир в Житомире.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Цены на вторичном рынке Житомира стабилизировались. Сейчас в среднем 1 кв. м стоит 1 000 долларов. Подорожали только однокомнатные квартиры на 8%, их продают за 43 тысячи долларов. Стоимость двухкомнатных и трехкомнатных не изменилась, цена на них - 55 и 62 тысячи долларов, соответственно.

Больше всего на рынке предложений по продаже однокомнатных квартир по цене 30-35 тысяч долларов.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Житомире, нужно откладывать всю зарплату за 7,9 года, на двухкомнатную - 10,4 года, трехкомнатную - 11,6 года.

Жилье в Житомире. Что происходит на рынке недвижимости города и какие цены на квартирыСтоимость 1 кв. м на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на новостройки

За второе полугодие 2024 года новостройки в Житомире подешевели на 5%, цена за 1 кв. м упала до 710 долларов, но окончательная стоимость зависит от класса жилья.

Цена за "квадрат" в новостройке:

  • комфорт - 700 долларов
  • бизнес - 730 долларов
  • эконом - 780 долларов

В среднем самая дешевая квартира (из расчета наименьшей площади и самой дешевой цены за 1 кв. м) обойдется в 32,8 тысячи долларов. Чтобы взять такую квартиру в ипотеку, придется заплатить минимум 304 тысячи гривен первого взноса.

Сейчас в Житомире в продаже 13 новостроек (28 ЖК). В прошлом году в эксплуатацию ввели 1000 новых квартир, это почти равно показателям 2023-го, но вдвое меньше, чем было в 2022-м.

8 застройщиков предоставляет квартиры в рассрочку, у 4 можно приобрести жилье по ипотечной программе "еОселя", у 1 - в кредит.

Жилье в Житомире. Что происходит на рынке недвижимости города и какие цены на квартирыГрафик изменения стоимости жилья на первичном рынке (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды жилья

В течение последних полгода цены на аренду жилья в городе оставались стабильными, однако в декабре произошло падение до 10% на все виды квартир.

Сейчас средняя цена аренды квартир составляет:

  • однокомнатные - 9 тысяч гривен
  • двухкомнатные - 10 тысяч гривен
  • трехкомнатные - 12 тысяч гривен

Больше всего на рынке предложений по сдаче квартир по цене 8-9 тысяч гривен в месяц, однако есть немало вариантов по цене от 15 тысяч.

По подсчетам ЛУН, местные жители тратят на аренду жилья 56% зарплаты. Арендная плата за однокомнатную квартиру в течение 14,3 года равна ее стоимости, за двухкомнатную - 17 лет, трехкомнатную - 17,4 года.

Жилье в Житомире. Что происходит на рынке недвижимости города и какие цены на квартиры

Цены на аренду жилья в Житомире (скриншот сайта ЛУН)

Читайте также о том, что Николаев входит в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью - 1 кв. м в среднем там стоит 610 долларов на вторичном рынке и 650 долларов на первичном. За последние полгода новостройки подешевели на 5%, а жилье на вторичке и аренда не изменились в цене за аналогичный период.

Ранее мы писали о том, что стоимость недвижимости в Киеве на вторичном рынке оставалась стабильной в течение 2024 года. В среднем 1 кв. м жилья продавали за 1 270 долларов, однокомнатные квартиры - за 60 тысяч долларов, двухкомнатные - 98 тысяч, трехкомнатные - 140 тысяч долларов. При этом цены на аренду за год выросли на треть.

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