Город-призрак. ВСУ с дрона показали разрушения Торецка после прихода "русского мира"

По состоянию на апрель 2025 года в Торецке, вероятно, находится 48 гражданских лиц. Из-за постоянных российских обстрелов город почти полностью разрушен.

Как сообщает РБК-Украина , видео с Торецком опубликовала 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Как отметили военные, Торецк превращается в город-призрак.

"Весна в Торецке... В течение девяти месяцев 100 омбр вместе с приданными ей подразделениями ведет Битву за Торецк. За это время оголтелый "р***кий мир" превратил некогда цветущий город украинского Донбасса в город-призрак", - написали военные.

Оккупанты пытаются продвинуться на этом направлении, однако испытывают серьезное сопротивление. ВСУ обнародуют кадры с дронов, которые фиксируют масштабы разрушений и последствия российских обстрелов

Ранее глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин рассказывал, что в Торецке остаются 48 человек, а в Торецкой громаде - 142 человека. Украинские военные пытаются доставлять помощь этим людям.

"Гражданским благотворительным организациям, которые занимались до этого почти полгода эвакуацией населения из городов Торецк и Часов Яр, сейчас заехать туда невозможно. Там под плотным обстрелом все пути", - добавил он.

Что известно о Торецке

До начала войны на Донбассе в 2014 году Торецк (до 2016 года - Дзержинск) насчитывал около 35 тысяч жителей. Это был небольшой, но активный город с развитой промышленностью.

Основу экономики составляли угледобывающие предприятия, в частности шахты, которые были главными работодателями для местных жителей. Торецк известен своей шахтерской историей и трудом нескольких поколений горняков.

Торецк имеет железнодорожную станцию, которая играла роль логистического узла для транспортировки угля и товаров.

Бои за Торецк

Напомним, летом прошлого года в Донецкой области начались бои за Торецк. А в начале сентября 2024 года оккупанты смогли зайти на территорию города. С тех пор там продолжаются городские бои между украинскими военными и россиянами.

По данным экспертов американского Института изучения войны, геолокационные карты от 8 апреля указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в полях к северо-западу от Торецка.



Также мы писали о том, что ситуация вокруг Торецка ухудшается, в случае, если россияне возьмут его под свой контроль, то "откроют" уже Константиновское направление.

Подробно об этом, читайте в материале РБК-Украина "Россия идет в наступление, пока США говорят о мире: что сейчас на фронте".