RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Не весь город. В ГВА уточнили заявление о блокировке Покровска

Иллюстративное фото: в ГВА уточнили заявление о блокировке Покровска (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Покровске Донецкой области заблокируют только отдельные участки города. Полной блокировки населенного пункта не будет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим: выезжайте с этих участков", - рассказал Добряк. 

Он уточнил, что в городе построили уже несколько эшелонов, из-за чего будут частично перекрыты улицы и микрорайоны. Эшелонированную оборону Покровска начали возводить еще в 2022 году. 

Блокировка Покровска

Ранее Добряк в эфире телемарафона утверждал, что Покровск полностью заблокируют на въезде и выезде с целью обороны.

Чиновник призвал местных жителей эвакуироваться до того, как начнется реализация таких мер.

По его словам, украинские защитники уже начали перекрывать окрестности населенного пункта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьПокровскВойна в Украине