Не весь город. В ГВА уточнили заявление о блокировке Покровска

"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим: выезжайте с этих участков", - рассказал Добряк.

Он уточнил, что в городе построили уже несколько эшелонов, из-за чего будут частично перекрыты улицы и микрорайоны. Эшелонированную оборону Покровска начали возводить еще в 2022 году.