Не все місто. У МВА уточнили заяву про блокування Покровська

"Фортифікаційні споруди будуються в Покровську, і ми вже заходимо до міста, і певні ділянки міста блокуватимуться, тому просимо: виїжджайте з цих ділянок", - розповів Добряк.

Він уточнив, що у місті збудували вже кілька ешелонів, через що будуть частково перекриті вулиці та мікрорайони. Ешелоновану оборону Покровська почали зводити ще у 2022 році.