Не все місто. У МВА уточнили заяву про блокування Покровська

У Покровську Донецької області заблокують лише окремі ділянки міста. Повного блокування населеного пункту не буде.
Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі "Суспільне" заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
"Фортифікаційні споруди будуються в Покровську, і ми вже заходимо до міста, і певні ділянки міста блокуватимуться, тому просимо: виїжджайте з цих ділянок", - розповів Добряк.
Він уточнив, що у місті збудували вже кілька ешелонів, через що будуть частково перекриті вулиці та мікрорайони. Ешелоновану оборону Покровська почали зводити ще у 2022 році.
Раніше Добряк в ефірі телемарафону стверджував, що Покровськ повністю заблокують на в'їзді та виїзді з метою оборони.
Чиновник закликав місцевих жителів евакуюватися до того, як почнеться реалізація таких заходів.
За його словами, українські захисники вже почали перекривати околиці населеного пункту.
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